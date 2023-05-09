Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был арестован в Исламабаде, перед зданием Высокого суда.

Как передает BBC, пришедший в суд для участия в процессе по выдвинутым против него обвинениям в коррупции, Имран Хан был задержан вооруженными представителями полиции.

После ареста сторонники его партии «Техрик-и-Инсаф» призвали к протестам. Через несколько часов в ряде городов, включая Лахор, Карачи и Пишевар, начались беспорядки, толпа ворвалась в дом командира военного корпуса.

В портовом городе Карачи демонстранты перекрыли главную магистраль. Полиция применила водометы для разгона протестующих.

В заявлении главного инспектора полиции Пенджаба говорится, что Имран Хан был арестован по обвинению в коррупции.

О месте содержания экс-премьер-министра не сообщается.

70-летний Имран Хан заявил, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы, и что он не нарушал никаких законов.