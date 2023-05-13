Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан снова на свободе. Он добился освобождения под залог в Верховном суде Исламабада.

Как сообщает ТАСС, политик, лидер партии «Движение и справедливость» покинул здание суда не сразу, а только через три часа после судебного решения: ему не давали покинуть здание, поскольку у суда были слышны выстрелы, а его автомобиль проверяли саперы.

Перед тем, как покинуть здание суда, Имран Хан записал видео к своим сторонникам. Он заявил, что его похитили и насильно удерживают.