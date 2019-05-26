Илон Маск в 2018 году стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд.

Зарплата бизнесмена из этой суммы составила только $55 тыс., остальная часть суммы — опционы на акции компании, передает Коммерсант.

При этом средняя заработная плата сотрудников компании — $55,1 тыс. По этому показателю Tesla занимает 138 место рейтинга.