Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после перехода в саудовский клуб «Аль-Насср» будет зарабатывать около €200 млн с учетом рекламных контрактов.

Как передает ТАСС, об этом сообщает Marca.

Отмечается, что Роналду будет получать самую большую зарплату в истории футбола. Зарплата португальца составит около €100 млн, а остальная сумма «добьется» за счет коммерческих прав. Соглашение Роналду с клубом из Саудовской Аравии заключено до 2025 года.

37-летний Роналду с ноября этого года находился без команды. В интервью журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед». После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.