Или университет, или петля…

10 августа в селе Оджаглы Джалилабадского района Азербайджана был совершен суицид. 17-летний Нурлан Ислам оглу Мирзоев повесился в своем доме. Как выяснилось, причиной самоубийства стала неудача при поступлении в вуз. Оказалось, что молодой человек сдавал в этом году вступительные экзамены по II группе специальностей.

Матери он сообщил, что набрал 400-480 баллов и с такими результатами есть высокий шанс стать студентом. Мать подростка засомневалась в правдивости слов сына и отругала его. Однако после обнародования Государственным экзаменационным центром результатов вступительных экзаменов, выяснилось, что Нурлан набрал 310 баллов. Между матерью и сыном вновь вспыхнул конфликт. Молодой человек, не вынеся унижений и оскорблений в свой адрес, повесился вечером 10 августа.

К сожалению, это не первое самоубийство, связанное со вступительной кампанией. В мае, сразу после весенних приемных экзаменов в Сумгайыте последовала серия суицидов. С интервалом в несколько дней 17-летние Рустамов Фаиг Фуад оглу и Гасымов Пярвиз Этибар оглу покончили с собой, бросивших с крыши высотного здания. Причиной их смерти названы набранные низкие баллы на экзаменах. Возможно, из-за этого у них возникли споры с родителями.

19 июля аналогичный случай был зафиксирован в бакинском пригороде, поселке Ени Гюнешли. Выпускница средней школы N 278 Шябням Рзаева бросилась с крыши 9-этажного дома и скончалась на месте. Выяснилось, что девушка намеревалась поступить в Медицинский университет. В ходе весеннего экзамена она набрала 530 баллов. Надеялась улучшить свои показатели на летнем этапе тестирования. Но ей удалось набрать всего 580 баллов. Она поняла, что с такими результатами у нее нет шансов на успех. Очень жаль, что в минуты отчаяния никого из близких не оказалось рядом, чтобы остановить ее от рокового шага…

Ежегодно в Азербайджане во время вступительной кампании в том или ином количестве происходят суициды. Не желающие смириться с провалом, испугавшись недовольства и обвинений родителей, абитуриенты уходят из жизни. Общество особенно болезненно реагирует на эти факты, пытаясь выяснить причину сложившегося стереотипа мышления взрослых, косвенно подталкивающих своих детей к такому шагу. Стоит ли вузовский диплом жизни подростка, которому может быть суждено стать не врачом, а инженером, поваром или водителем? Откуда в азербайджанских семьях появился культ диплома? Может ли клочок бумаги гарантировать успех и благополучие, если душа не лежит к этой работе, а призвание в иной области деятельности?

«Подросток хочет оправдать надежды родителей, но у него порой это не получается. Наступает стадия стресса. Но и в таком состоянии на него продолжает оказываться давление: «Как ты мог?», «Халхын ушаглары…» и т.д. К сожалению, аналогичная ситуация царит практически во всех семьях Азербайджана. Поступить в универ любой ценой! Неважно, в какой, лишь бы поступить, чтобы не опозориться перед сверстниками, соседями и родственниками, не разочаровать родителей и не устыдить их перед обществом, в котором они живут, откосить от армии, не быть белой вороной, а слиться с серой толпой», — анализирует ситуацию в соцсетях блогер Салех Насиров.

По его словам, нужно ломать этот стереотип и нездоровое мышление в обществе. Зачем идти в школу и не учиться, а в последний год ходить к репетиторам, чтобы поступить в любой вуз, на любой факультет? Кто сказал, что каждый обязан поступить в университет после школы? На Западе после школы многие идут работать, ищут себя, набираются опыта, отдыхают от учебы, в конце концов, а после продолжают учебу и поступают туда, куда им реально хочется, и учатся на тех, кем реально им хочется стать в жизни, а не тех, кем родители хотят их видеть — чтобы мальчик обязательно стал юристом, а девочка — доктором, и неважно, хотят ли сами дети этого или нет.

Данная проблема волнует и психологов.

«Если ребенок покончил с собой, то ответственность за это несут родители. Родители абитуриентов должны учитывать их психологическое состояние. Подростки волнуются, бывают эмоциональны и могут принять необдуманное решение. Взрослые волнуются не меньше, но уже в ином аспекте. Они аргументируют это тем, что вложили определенные средства в подготовку своих детей и теперь хотят рассказать об их успехе родственникам, коллегам по работе. Обе стороны «грузят» друг друга, что заканчивается провалом», — отмечает психолог Эльнур Рустамов.

По словам специалиста, родители должны быть осторожны по отношению к своим детям в преддверии экзаменов: «Но в любом случае, если с ребенком что-то произойдет, ответственность ляжет на родителей. Такая трагедия будет мучить родителя всю жизнь. Каждый родитель должен знать, что подростки на этом этапе чувствительны, и должны относиться к ним с должным вниманием».

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