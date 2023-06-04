Стэнфордский университет, как известно, является одним из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире. По состоянию на апрель 2021 года 85 Нобелевских лауреатов, 29 лауреатов премии Тьюринга, 8 медалистов Филдса, лауреатов программы Фулбрайта, стипендиатов Маршалла, стипендиатов Родса были связаны со Стэнфордом (в качестве студентов, выпускников, преподавателей или сотрудников).

Кроме того, к 2021 году студенты и выпускники Стэнфорда завоевали не менее 296 олимпийских медалей, в том числе 150 золотых и 79 серебряных медалей. Наконец, Стэнфорд особенно известен своим предпринимательством и является одним из самых успешных университетов в привлечении финансирования для стартапов. Выпускники Стэнфорда основали множество компаний, которые в совокупности приносят более 2,7 триллиона долларов годового дохода и создали 5,4 миллиона рабочих мест по состоянию на 2011 год.

В академических кругах его выпускниками являются нынешние президенты Гарвардского университета, Йельского университета и Массачусетского технологического института, а также проректоры Гарвардского и Принстонского университетов.

Перечисляю я все это неспроста. Дело в том, что с недавних пор в армянских СМИ активность стал проявлять некий политолог, доктор Стэнфордского университета Артур Хачикян. Является ли он в реальности тем, за кого себя выдает, еще предстоит выяснить. Я лишь замечу, что уж больно много мы видели армянских политологов, которые приписывали себе совсем не те регалии, которыми в реальности обладали. В любом случае, этот однофамилец одного из героев кинокомедии «Мимино», что называется, языком метет, как метлой машет, явно позоря статус одного из ведущих университетов в мире.

Вот и на сей раз, в интервью «Sputnik Армения», а это ереванский филиал находящегося под западными санкциями российского пропагандистского СМИ, он изрек мысли просто шокирующие. «Коллективный Запад обманул Армению и продал 120 тыс. армян Нагорного Карабаха за нефть и газ из Азербайджана. А переговоры с Азербайджаном на западных площадках имеют одну единственную задачу – спровоцировать новую агрессию Баку», — заявил он.

Странно, что этот доктор Стэнфордского университета не знает прописных, бесспорных истин. Например той, что нет никакого Нагорного Карабаха, а есть Карабахский экономический район Азербайджана. На территории которого незаконно проживает армянская община, численность которой еще предстоит уточнить. Хачикяну приходится напоминать, что все страны мира, включая теперь и Армению, после заявления премьер-министра РА Никола Пашиняна, признают территориальную целостность Азербайджана.

Странно, что Хачикян также «забыл» про то, что в ООН Азербайджан и Армения вошли в своих советских границах. Какой- то странный получается доктор Стэнфордского университета, совершенно не знающий очевидных истин, не признающий фактологию и реальность. Иначе бы он не ставил знак между Арменией и армянами Карабахского экономического района Азербайджана.

Реальность же состоит в том, что есть Армения и ее граждане и есть Азербайджан и его граждане. Плюс, есть армяне, проживающие в Карабахском экономическом районе Азербайджана с армянскими паспортами. То есть, незаконно проживающие на нашей территории армяне. В США, где расположен Стэнфордский университет, активно боролись и борются с незаконной миграцией. А карабахские армяне проживают в Ханкенди и окрестностях совершенно незаконно, с паспортами граждан Армении. Стало быть, это еще благодарить официальный Баку нужно за мягкое к ним отношение, за терпение.

В целом, как видим, речи Хачикяна больше похожи на те, что озвучивают постоянные участники пропагандистских шоу на российских федеральных телеканалах. Целый доктор одного из ведущих американских университетов обвиняет коллективный Запад. Словно этот коллективный Запад занимается продажей армян оптом и в розницу. Хачикян не понимает , что тем самым он оскорбляет свой народ. Потому, что назвал армянское население Карабахского экономического района — это не килограмм картошки или бадымджан , которые можно продать, как на колхозном рынке.

И это не женщины с заниженной социальной ответственностью, у которых есть прейскурант на услуги. Это всего-лишь сепаратисты. У которых есть право выбора — принять гражданство Азербайджана и остаться жить там, где они живут, или не принимать его и уехать в Армению. Азербайджан готов выделить транспорт для желающих выехать. Что до военной агрессии, то это — по части Армении. Это она держала 20% территорий Азербайджана под оккупацией более четверти века, а вовсе не наоборот.

Об этом знают не только в Стэнфордском университете, но и в Ереванском госуниверситете, в котором не доучился Никол Пашинян. Отрицать же очевидное можно только будучи под сильным воздействием армянского коньяка, потребленного в больших количествах. Что до нефти и газа, то отвечу просто — не завидуйте! Тем более, что наличие нефти и газа еще не означает автоматическое процветание и могущество государства. Есть куча стран, в которых много и нефти и газа, а они влачат жалкое существование. Приблизительно такое же, как Армения.