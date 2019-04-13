Икарди стремится в «Реал»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди намерен летом сменить клуб. 26-летний аргентинец не собирается продлевать контракт, рассчитанный до лета 2021 года, несмотря на желание миланцев продолжить сотрудничество.

По информации As, Икарди мечтает о переходе в «Реал», но в клубе не рассматривают его в качестве приоритетной цели.

Наиболее вероятный вариант для Икарди – переход в «Ювентус». Также им интересуются «Наполи» и «Манчестер Юнайтед».

В 22 матчах серии А в этом сезоне Икарди забил 10 голов. В феврале у него случился конфликт с клубом, из-за чего игрока лишили капитанской повязки.