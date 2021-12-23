Поэт и писатель Ирана Гасымова представила публике свой новый проект – спектакль «Поэтика любви», дебютировав таким образом как режиссер и актриса. Вторую главную роль в постановке исполнил молодой актер Кямран Мамедов.

О том, что мотивировало Ирану Гасымову на очередной интересный проект, она рассказывает в интервью #:

— Как возникла идея поставить поэтический спектакль «Поэтика любви»?

— Идея возникла в процессе написания стихов. Я всегда знала, что придумаю форматы поэтических вечеров, на которых людям не будет скучно и занудно. Не будем лукавить, это обычно для современной динамичной молодежи. Поэтому я придумала множество новых форматов, и спектакль «Поэтика любви» — один из таких проектов. Спектакль рассказывает историю любви мужчины и женщины в разные этапы их жизни. А что может ярче и точнее передать любовную историю, как не язык поэзии?!

— Можно ли научиться писать стихи? Это особый дар или, все-таки, навык?

— Писать стихи нигде не учат. Это, безусловно, навык, который может развить в себе любой человек, успевший развить в себе до этого хорошую фантазию, креативный подход, воображение, умение слушать и понимать людей.

Конечно, это легче дается людям, которые с детства любили читать, писать письма и вести дневники. А дальше остается писать и улучшать этот навык постоянно. При этом вдохновляться новыми впечатлениями, путешествиями, людьми, книгами, кино, музыкой. Вот такая краткая памятка для начинающих поэтов (улыбается — авт.).

— Поэтический спектакль вы уже представили. А нет желания попробовать «срежиссировать» что-то в кино?

— Да, конечно, было. И есть. На самом деле я училась кинорежиссуре в Израиле, и в процессе учебы снимала короткометражки. Потом какое-то время снимала социальные ролики. Как и любое дело, это навык, мышца, которую нужно прокачивать ежедневно. Но я остановилась и ушла немного в другое русло, которое на данный момент мне интереснее. Но какой писатель не стремится стать великим Вуди Алленом?! Думаю почти любой…

— И традиционный вопрос. Каковы планы на будущее?

— Есть планы продолжить два своих поэтических проекта: «Классика поэзии с Ираной Гасымовой» и «Открытый поэтический микрофон с Ираной Гасымовой», которые проходят уже несколько лет с участием лучших азербайджанских поэтов.

Также собираюсь снова показать сатирический спектакль по моей пьесе «Чего хотят женщины».