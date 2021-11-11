В Европарламенте потребовали исследовать связи националистов Каталонии с РФ.

Комиссия Европарламента требует от Брюсселя тщательно расследовать контакты российских официальных лиц с представителями движения за независимость Каталонии, пишет испанская газета El Mundo.

По мнению Комиссии Европарламета, созданной для анализа кампаний дезинформации и иностранного вмешательства в дела Евросоюза (INGE), Россия вмешивалась в процесс отделения Каталонии от Испании.

Отчет был представлен депутатом Европарламента от Латвии Сандрой Калниете. Комиссия работала над отчетом более года. Авторы доклада предупреждают о риске, связанном с контактами каталонских националистов с российскими официальными лицами. По мнению авторов отчета, эти контакты нуждаются в тщательном расследовании.

Отчет комиссии предшествует резолюции, которая будет вынесена на голосование Европейского парламента. Резолюция призвана определить курс европейской политики по отношению к «дестабилизирующим действиям» России. В резолюции говорится о российских «манипуляциях в соцсетях» по отношению к «многим демократиям по всему миру» и избирательным процессам, «включая референдум по Брекситу, президентские выборы во Франции и США».

К дестабилизационным действиям РФ авторы резолюции предлагают добавить поддержку Россией «ультраправых и других радикальных сил, которые действуют в Европе» в таких странах как Франция, Германия, Италия и Австрия, а также «недавно обнаруженные близкие и регулярные контакты российских официальных лиц с представителями сторонников независимости Каталонии».

Авторы резолюции требуют от Брюсселя тщательно расследовать эти контакты в связи с «постоянными попытками» России использовать любой повод, который играет на «внутреннюю дестабилизацию и развал Европейского Союза», передает ИА Красная Весна.

«Выводы этой комиссии очень важны, потому что они впервые подчеркивают необходимость действовать быстро против этих попыток дестабилизировать европейский проект при помощи производства массовой дезинформации в промышленном масштабе и расследовать контакты России с представителями движения за независимость Каталонии, по крайней мере, с 2017 года», — заявила Майте Пагазартундуа, депутат Европарламента от Испании.

Теперь проект резолюции обсудят во фракциях Европарламента и внесут поправки.

Кстати, накануне в газете El Confidencial был опубликован материал, в котором сообщалось, что Жозеп Луис Алай — глава администрации экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона приезжал в Москву в сопровождении российского предпринимателя Александра Дмитриенко, живущего в Барселоне. Как сообщалось, знакомства Дмитриенко могли помочь каталонским националистам получить международную поддержку процессу отделения Каталонии от Испании.

В принципе, уже не первый год то и дело всплывают различные факты, свидетельствующие о том, что сепаратистский референдум осенью 2017 года в Каталонии поддерживался различными манипулятивными способами со стороны групп хакеров, состоящих на службе у Кремля. Эти и другие вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что Москва с большим упорством применяет потенциал своей внешней разведки для внесения максимального разобщения в любые слабые места единства ЕС. Вот и нынешние миграционные атаки на восточную границу ЕС со стороны Беларуси также объясняют происками Путина. Интересно, зачем это всё делается? Чем объяснить эти многолетние усилия? Чем мешает путинскому режиму объединение европейских государств?

На эти вопросы # ответили иностранные эксперты.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Отчет Комиссии INGE заслуживает серьезного внимания. Реакция Евросоюза, наверное, будет зависеть от дальнейшего расследования находок Комиссии. Однако, уже сейчас можно сказать, что одно лишь подозрение о вмешательстве со стороны России в деятельность борцов за независимость Каталонии не выгодно для посторонней поддержки стремлений этих борцов. Думаю, что ЕС вполне в состоянии противостоять такого рода вмешательству.

Сегодня отношения России с ЕС обостряются президентом Лукашенко и его гибридной войной против ЕС, в частности против Польши, Литвы и Латвии, т.е. против стран, непосредственно оказавших поддержку белорусской оппозиции. Россия не отмежевывается от Лукашенко, а скорее поддерживает его. Лукашенко цинично и жестоко использует мигрантов как оружие в своей гибридной войне с ЕС и Польшей. Напряжение на польско-белорусской границе растет, но пока польские власти достаточно успешно блокируют натиск Лукашенко, который рискует тем, что его оружие окажется бумерангом. Справится ли он с десятками тысяч мигрантов на своей территории?

Объединение европейских государств не является угрозой для России и Беларуси, и конфликт с ЕС не в интересах этих стран. К сожалению, президент Путин не хочет это понять, а президент Лукашенко не может это понять.

Евген Магда, директор Института мировой политики (Киев):

— Если говорить в целом о ЕС, то можно начать с происходящего сейчас на границе Польши и Беларуси. Это, безусловно, инициатива не режима Лукашенко, а Владимира Путина. Тут даже не приходится сомневаться. Лукашенко в этом случае является только исполнителем, очевидно стремясь получить какие-то дивиденды в отношениях с президентом России. Почему это происходит? Потому что фактически Кремль атакует ЕС по ряду причин. Первая и главная, ЕС — это самое большое объединение демократических государств в мире, и, по-моему, сам факт его существования мешает Кремлю чувствовать себя уверенно, мешает расширять сферы своего вплыва. Поэтому происходит такая гибридная атака как сейчас.

Во-вторых, Кремль стремится как можно быстрее запустить Северный поток-2, и поэтому пытается сделать ЕС максимально сговорчивым.

В-третьих, в Кремле хорошо видят внутренние противоречия, которые бывают внутри ЕС, особенно те, которые были между Брюсселем и Варшавой, и пытаются на них максимально интенсивно сыграть.

В-четвертых, используя кризис мигрантов, Россия руками Беларуси стремится раскачать Евросоюз и сделать его максимально податливым. То есть, показать, что нет ничего страшного в диалоге с РФ и в том, чтобы искать с ней общий язык. И это реальная стратегия, которая будет продолжаться, я думаю, еще достаточно долгое время.