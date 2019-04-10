Игры элит на фоне народной апатии

Прошло совсем немного времени с момента, когда единственный за все 27 лет независимости Казахстана президент Нурсултан Назарбаев буквально огорошил постсоветское пространство объявлением об уходе со своего поста. Случилось это 19 марта.

Он объяснил свое решение «сменой поколений». При этом Назарбаев сохранил за собой ряд важных полномочий — пост главы Совета безопасности Казахстана, председателя правящей партии Nur Otan, и члена Конституционного совета.

Временно исполнять обязанности президента он назначил спикера Сената (верхняя палата) парламента страны Касым-Жомарта Токаева.

Очень многим тогда показалось, что началось, наконец, воплощение давно предсказывавшейся операции «Престолонаследница» во главе со старшей дочерью Назарбаева — Даригой. Тем более, что она тут же села в освободившееся от Токаева кресло спикера Сената. То есть, ожидалось, что годик с лишним Токаев поиграет роль и.о. президента, а там и очередные выборы — и делу конец.

Но неожиданно для всех Токаев внес новую интригу в, казалось бы, гладкий сложившийся план — 9 апреля он объявил, что выборы президента Казахстана состоятся досрочно, ровно через пару месяцев — 9 июня. Причем объяснения для этого «своего» решения он привел весьма туманные: «Для того чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития». Типа, «необходимо снять любую неопределенность».

Но вот в политологических кругах Казахстана уже распространилась иная версия — мол, связан этот календарный пересмотр, скорее всего, с изменениями в состоянии здоровья Нурсултана Абишевича.

От этих новостей несколько спутались карты, и теперь главный вопрос предстоящих выборов — пойдет ли на них, помимо Токаева, дочь президента? И если нет, то, как именно ей будет передана власть?

Тут дело в том, что первой на вопросы журналистов ответила ее помощница, заявившая, что Дарига, дескать, баллотироваться не собирается. Однако уже через пару часов сама дочь Назарбаева на тот же вопрос журналистов дала ответ хоть и неопределенный, но с намеком:

— Баллотироваться может любой гражданин страны в соответствии с Конституцией и законами. Решение о кандидатах на выдвижение будут принимать политические партии.

Но при этом Дарига Назарбаева не сообщила примет ли предложение, если правящая партия предложит ей выдвинуть свою кандидатуру. То есть, интрига сохраняется.

Однако, кто бы ни «победил» на предстоящих выборах, сильно ли изменится от этого жизнь большинства казахстанцев, и будут ли предприняты серьезные попытки решить ту массу проблем, которые неминуемо перейдут к новому главе государства «по наследству» от Назарбаева?

Все эти моменты взялся осветить в комментарии для # казахстанский журналист Парыз Байтенов:

— Я полагаю, что происходит простая вещь. Физическое время Назарбаева уходит. Все это в окружении чувствуют и понимают, отсюда и такая реакция. Та же Дарига Назарбаева имеет амбиции (не по компетенции своей, не по талантам, а чисто «фамильные»), но сейчас пока расклад такой, что не хотят смешить, вероятно, весь свет тем, что Касым-Жомарт Токаев был «президентом» с 20 марта и всего пару-тройку месяцев. Он пойдет как кандидат от правящей партии Nur Otan. Одержит блестящую, типа, трудовую, но не такую как раньше Н.Назарбаев, победу (а у того набиралось аж 97% голосов). Уже собирают «кандидатов» от других партий. Но партии в Казахстане вовсе не институты, а реквизит выборный. Позже, возможно, придет время кого-то из «семьи» Назарбаева — той же Дариги, или племянника — Самата Абиша. Но здесь расклад уже не такой полупрозрачный. Там как пойдет политический процесс в их «элитах». Допустим, начнется «денурбашизация», все неожиданно «прозреют», как это бывает в Центральной Азии.

Не стоит забывать, что для бюрократии вот этой постсовковой, сервильной и крайне жадной весь смысл в упрощении процессов до примитивизма. Поэтому они будут давать нужный «результат». Думаю, в целом, электорату до фонаря, чем это закончится 9 июня и кто именно возглавит государство.

Социальная и гражданская апатия заметны и среди думающего населения. Им надо, чтобы все быстро как-то устаканилось, стали понятны правила новой игры, чтобы можно было сосуществовать с этой или в этой системе и дальше.