12 ноября в Русском драматическом театре им.Самеда Вургуна состоится премьера спектакля «Любовь.Собак@.Точка.RU» по пьесе лауреата Премии им. А.П.Чехова, члена Гильдии драматургов Америки и России — Леона Агулянского в постановке народного артиста Азербайджана Александра Шаровского, сообщает #.

В спектакле заняты — народная артистка Азербайджана Александра Никушина и заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко.

Художник по декорациям — Александр Федоров, заслуженный работник культуры Азербайджана

Художник по костюмам — Ольга Аббасова, заслуженный работник культуры Азербайджана

Художник по свету — Николай Рудычев

Хореография — Александра Никушина, народная артистка Азербайджана

Музыкальное оформление — Владимир Неверов, заслуженный работник культуры Азербайджана.

Спектакль приурочен к юбилею народной артистки Азербайджана Александры Никушиной.

Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города. Начало вечерних спектаклей в 19 часов.