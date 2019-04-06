Хуан Гуаидо утверждает, что власти Венесуэлы паникуют

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо в субботу выступил с утверждением, что администрация президента Николаса Мадуро находится в панике из-за протестных акций по всей стране. Такое мнение он высказал в ходе своего выступления на митинге в Каракасе, трансляцию с которого вел телеканал TVV.

«У них [властей] паника. Президентский дворец Мирафлорес дрожит, потому что мы на улице. Пока они контролируют четыре квартала [Каракаса], мы организовали 358 точек протеста по всей стране», — считает Гуайдо.

Оппозиционер подчеркнул, что протестные движения «не прекратятся, как бы тяжело ни было».

По словам Гуайдо, очередная фаза операции «Свобода» начнется 10 апреля.