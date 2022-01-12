Несколько лет назад в Баку прибыли мои российские коллеги, которые почти ничего не знали об истории и культуре Азербайджана. За те несколько дней, в течение которых пришлось их сопровождать для встреч с целью получения интервью у различных чиновников, я старался дать им полноценную информацию об историко-культурном наследии страны.

С этой целью мы посетили несколько достопримечательностей Баку, и в одном из них – государственном историко-архитектурном заповеднике «Атешгях» нам предложили услуги гида, владеющего русским языком. После нескольких фраз этого гида я стал испытывать испанский стыд. Сотрудник государственного историко-архитектурного заповедника «Атешгях» говорил с ужасным акцентом на ломаном русском языке…

Подобное же чувство я испытал и в наши дни, посетив сайт Государственного комитета по работе с религиозными организациями. Русская версия сайта содержит безграмотные материалы по историко-культурному наследию Азербайджана. И в кошмарном сне нельзя было представить, что информация о памятниках на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана будет так уродливо представлена на русском языке. Составители сайта Госкомитета даже не потрудились воспользоваться услугами профессиональных переводчиков. Вместо этого они использовали систему онлайн-перевода Google Translate, который выдал вместо «подверженных вандализму памятников Лачинского района» предложение «Пленные памятники Лачинского района» ( https://scwra.gov.az/ru/view/objects/09 ).

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, как писал поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Подобных ошибок — не одна и не две. Вся русская версия сайта — это сплошное издевательство не только над русским языком, но и титаническими усилиями правительства Азербайджана по доведению до международной общественности информации об армянском вандализме на ныне деоккупированных территориях.

Так, в разделе о монастыре «Агоглан» приводится следующая информация:

«Построенный дворец был также известен как «Меч меча». Повествование в этом отношении очень интересно. Говорят, что однажды, в полдень, над головой шеф-повара закатилась ласточка и попыталась помешать ему приготовить. Люди вокруг с интересом смотрят на поведение этой птицы, но они не понимают. Мгновенно глотка бросается в кипящую кастрюлю и убивает ее. Разгневанный шеф-повар видит мертвую змею в горшке, когда уходит с трапезы. Толпа шокирована».

Та же тарабарщина присутствует и в разделе про памятники Шушинского района. В списке святынь Шушинского района указаны «Стейки и Пирги Пираты» (Saqqaxana və Pirgah pirləri – Пиры Саггахана и Пиргях) и «Два минаретных лечебных центра в яме» (Çuxur məhəllədə iki minarəli şəfa ocağı – Двухминаретный целительный очаг в квартале Чухур). А такая достопримечательность Шуши, как «Иса булагы», указана как «Фонтан Иисуса» (?!) ( https://scwra.gov.az/ru/view/objects/11 )

При ознакомлении с религиозными святынями Агдамского района узнаешь, что там расположена «Могила Благословенного Моисея» (Qutlu Musa türbəsi – Гробница Благословенного Мусы) и «Пирс с ямами» (Deşikli ocaq piri – Пир Дырявый очаг или Пир очаг с отверстиями) ( https://scwra.gov.az/ru/view/objects/04 ). А на территории Джабраильского района – «Пири из дымовой трубы» (Çaxmaq piri – Кремниевый пир), «Убежище отца Габриэля» (Qərib Seyid ziyarətgahı – святыня Гариб Сеида) и «Святыня отца в Бомбее» (Çomaq ata ziyarətgahı – святыня Чомаг ата), а также «Мечеть мечети» (Məscidtəpə kurqanı – Курган Мечеть-тепе) ( https://scwra.gov.az/ru/view/objects/06 ).

По мнению Госкомитета по работе с религиозными организациями, на территории Физулинского района расположены «Тайна таинственного отца» (Məngələn ata piri – Пир Менгелен ата), «Деревня Желтого деда» (Sarı baba ocağı – святыня Сары баба), «Пиратский карьер» (Pirocaq ocağı – святыня Пироджаг), «Главный сэндвич» (Sandığabənzər başdaşı – Сундукообразное надгробие) и «Капустный мост» (Kərəm körpüsü – Мост Керема) ( https://scwra.gov.az/ru/view/objects/07 ), а в Губадлинском районе – памятник «девочке-мальчику» (Oğlan-Qız abidəsi – Статуя парня и девушки) ( https://scwra.gov.az/ru/view/objects/10 ).

Прочитав эти строки, испытываешь не только испанский стыд, но также боль и досаду. Видимо, при разработке сайта Госкомитета по работе с религиозными образованиями кто-то решил «сэкономить» на выделенных из госбюджета средствах за услуги переводчиков. В итоге получилось вопиющее безобразие.

А тем временем армянские фальсификаторы, вопящие о том, что якобы Азербайджан уничтожает и присваивает христианское наследие Карабахского региона, тратят крупные суммы для создания качественных интернет-ресурсов на многих языках….

PS: Мы не утверждаем, что названия вышеперечисленных святынь звучат на русском языке именно так, как мы представили, но мы хотя бы дали смысловой перевод, в отличие от специалистов Государственного комитета по работе с религиозными организациями, которые предпочли Google Translate услугам профессиональных переводчиков.