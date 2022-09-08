Хуан Мата, о переговорах с «Галатасарем» которого сообщалось ранее, прибыл в Стамбул.

Испанский футболист Хуан Мата, выступавший за «Манчестер Юнайтед», с которым «Галатасарай» достиг принципиального соглашения, прибыл в аэропорт Стамбула Ататюрк на частном самолете, вылетевшем из Испании.

Выступая на клубном телевидении «Галатасарая», Мата сказал: «Я очень счастлив быть здесь. Благодарю за теплый прием. Я полон энтузиазма».

Затем Хуан Мата покинул аэропорт, сел в клубную машину, которая приехала за ним. После медосмотра ожидается, что 34-летний футболист подпишет контракт с «Галатасараем».