Хостелы без стандартов: нужен ли закон, регулирующий деятельность таких объектов?

Развивая туризм, надо учитывать интересы путешественников с разными финансовыми возможностями, в том числе с очень скромными. Так как одна из основных статей расхода – ночлег, необходимо предлагать им как можно больше дешевого жилья. Самым доступным вариантом являются хостелы, и их в нашей столице появилось за последние годы немало. Проблема в том, что открытие таких заведений в многоквартирных домах вызывает возмущение некоторых постоянных жильцов. Они недовольны шумом и тем, что, по их мнению, под видом хостелов зачастую функционируют притоны.

Отметим, что в России с 1 октября вступает в силу закон о запрете размещения хостелов и гостиниц в жилых домах. Продолжить осуществлять этот бизнес можно будет только в случае перевода помещения в статус нежилого, а также при организации отдельного входа, обеспечении звукоизоляции и оснащением средствами противопожарной безопасности и сигнализацией. Эксперты, правда, считают, что соблюдение этих правил нереально для большинства хостелов, так как они находятся в жилых помещениях, которые не могут быть переведены в нежилые.

Что касается Азербайджана, то, как рассказал # председатель Ассоциации туризма Азербайджана ( AzTA) Нахид Багиров, на сегодняшний день ни в каком законе нашей страны нет ничего о том, по каким правилам должны работать хостелы. У нас нет конкретных стандартов.

«Надеюсь, скоро примут закон «О туризме», в котором будет говориться, в том числе, и о хостелах. Жильцы, живущие в соседних с хостелами квартирах, часто жалуются на шум, и их можно понять. Но также можно понять и бизнесменов, открывающих хостелы. Они пытаются заработать, при этом честно платя налоги. Нужно найти решение, которое бы устроило обе стороны»,– говорит он.

По его словам, будет больше хостелов – будет больше туристов. Мир меняется, и путешествуют не только VIP туристы, подчеркивает Н.Багиров.

«Сейчас все больше тех, кто стремится экономить в путешествиях на дороге и жилье, потому они выбирают лоукостеры и хостелы. Людям интересно увидеть новые страны, пусть и с меньшим комфортом. К хостелам нельзя предъявлять те же требования, что и к отелям. А если это будет отдельное здание, то это уже отель»,–заявил эксперт.

Н.Багиров отметил, что хостелы в Баку пользуются популярностью, и их число постоянно растет.

Туристов привлекает цена, ведь, как сказал председатель AzTA, можно найти койко- место даже за 7-10 манатов за ночь. Он не согласен с теми, кто считают, что хостелы, по сути, выполняют роль притонов.

«Возможно, бывают единичные случаи, не более того. Наша полиция работает хорошо, и не допустила бы ничего подобного»,– подчеркнул эксперт.

Заведующий кафедрой туристического бизнеса Азербайджанского университета туризма и менеджмента, профессор Бахадур Билалов считает, что в Азербайджане нужно принять стандарты для хостелов. По его словам, они не должны располагаться в жилых помещениях, чтобы не создавать дискомфорт жильцам.

«То, что стали строить много хостелов – это хорошо, но при этом забыли об интересах граждан, живущих рядом с ними»,– заявил он «Зеркало».

Б.Билалов также отметил, что в столице большой выбор хостелов и бутик-отелей. Есть даже пакистанский хостел, который открыл выходец из этой страны.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев сказал #, что сейчас многие хостелы занимают первые, реже вторые этажи жилых домов. По его словам, в них должен быть отдельный вход и хорошая звукоизоляция. В этом случае каких-то жалоб на них быть не должно.

«В хостеле, безусловно, должны соблюдаться правила безопасности, санитарные нормы, должно быть чисто и дешево. А вот, скажем, такая услуга, как доступ к интернету может отсутствовать, так как не является чем-то необходимым»,–сказал эксперт.

Н.Агаев считает, что хостелов в нашей стране по-прежнему недостаточно, хотя их заметно больше, чем пару лет назад.

«Для некоторых туристов это единственный приемлемый вариант ночлега. Стоимость номера в отеле за сутки обычно не ниже 50 манатов, квартиру можно снять посуточно где-то манатов за 30, а койко-место в хостеле обойдется еще дешевле. Потому,– говорит он,– путешествующая молодежь голосует за хостелы».

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов согласен с новыми российскими правилами по поводу хостелов, и считает, что и в Азербайджане следует внедрить что-то подобное.

«На мой взгляд, хостел должен располагаться в отдельном доме. Дело в том, что никто не может гарантировать, что в нем не произойдет какой-нибудь неприятный, а то и кровавый инцидент. Подобное вполне может иметь место, ведь постояльцы бывают разные. Если хостел находится в жилом доме, то жильцы этого дома могут невольно оказаться участниками таких событий, да и вообще они будут жить в состоянии напряжения»,–сказал он #.

По его словам, хостелы в Азербайджане, и в первую очередь, в Баку востребованы. Там останавливаются те иностранцы, для которых самое важное, чтобы было, где поспать и принять душ.

«Да и наши граждане уже не относятся к таким объектам с предубеждением. Конечно, не всякий одинокий путешественник там захочет остановиться, так как не каждому по душе делить ночлег с посторонними людьми, но если, скажем, путешествует группа друзей, то это неплохой экономный вариант»,– считает эксперт.

Что касается того, что хостелы могут использоваться, как притоны, то, по его мнению, это преувеличение. Но, как говорит Дж.Исмаилов, не секрет, что некоторые иностранцы приезжают в Азербайджан именно за плотскими утехами и приводят проституток в хостелы, отели, на съемные квартиры.

Закрытие таких объектов или создание полиции нравов ни к чему хорошему не приведет. Бороться с проституцией надо, помогая женщинам, вступившим на этот путь, вернуться к нормальной жизни, сказал эксперт.