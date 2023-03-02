Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал подписание договора, регулирующего деятельность гражданской мониторинговой миссии ЕС в этой стране.

Как сообщает # со ссылкой на Sputnik Армения, об этом он заявил на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции.

«В настоящее время вопросы, связанные с гражданской миссии ЕС в Армении, регулируются взаимными официальными письмами. Но у нас есть договоренность, что в будущем должен быть обсужден и подписан договор, регулирующий ее деятельность», — сказал Пашинян.

Что касается сроков, премьер отметил, что все зависит от того, когда будет достигнуто согласие вокруг уже сформулированных и достигнутых договоренностей.

20 февраля в Армении разместилась новая гражданская миссия ЕС в составе из 100 человек с двухлетним мандатом.