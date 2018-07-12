Хорватия в финале Чемпионата Мира!

“It’s not coming home” — англичан наказали за излишнюю самоуверенность.

Пару дней назад, в преддверии матча Хорватия-Англия я уже писал про полуфинал чемпионата мира в Италии в 1990 году и про слезы Пола Гаскойна, который был настолько уверен в том, что англичане обыграют немцев и пройдут в финал, что расплакался в начале матча после полученной желтой карточки, которая лишала его права участия в финале. Напомню, что ту игру англичане все же проиграли и до финала не добрались, а слезы Гаскойна так и остались символом той сборной.

От нынешнего созыва «Трех Львов» до начала мундиаля мало кто ожидал серьезного результата и скорее верил в их перспективу, а фотомем английской сборной на фоне самолета с подписью «не глуши мотор, мы скоро» облетел весь интернет. Но молодой состав англичан сделал больше чем кто-то от них ожидал, уверенно сыграв в группе, а затем и в плей-офф довольно легко переиграв своих соперников. Харри Кейн успел за это время накидать 6 мячей в ворота соперников, а их тренер Гаррет Саутгейт стать новой иконой стиля в своей стране.

Аппетит, как говорится, приходит во время еды и англичане на волне своего головокружительного успеха и уверенной игры команды запустили хештег #itscominghome который в считанные часы стал вирусным.

Все началось 7 июля в Самаре где проходил матч 1/4 финала Чемпионата мира по футболу, в котором играли сборные Англии и Швеции. На 30-й минуте встречи защитник англичан Гарри Магуайр забил после углового — и тысячи болельщиков начали распевать: «It’s coming home, it’s coming home, it’s coming, football’s coming home» (он возвращается домой, футбол возвращается домой). И подобное можно было увидеть на любой российской арене, где играла Англия.

Англичане обыграли шведов и вышли в полуфинал ЧМ в третий раз в истории. А песня «It’s coming home», записанная более 20 лет назад, снова стала хитом в Великобритании и взорвала все соцсети.

Именно в таком приподнятом настроении и с уверенностью в собственном превосходстве сборная Англии подходила ко вчерашнему матчу против солидно потрепанных и усталых хорватов которым пришлось играть два предыдущих матча по 120 минут. И тут дело не только в физической кондиции балканцев.

У хорватов топовая полузащита, во главе с Лукой Модричем, но с защитой где лучшим считается Ловрен всё намного хуже, а после ухода Калинича фактически некем заменить Манджукича в передней линии.

У Англии ровный подбор качественных игроков во всех линиях. У Хорватии разбитая команда с разрывами между линиями в 20 метров. У Англии модная схема 3-4-3, знакомая игрокам по позициям в клубах, компактность и современные методики психологической подготовки футболистов (включая резиновых кур и розовых единорогов в бассейне. Нет, это не шутка). У Хорватии тренер-спасатель, который принял её перед стыками. У Англии — тренер, с которым сборная пропустила в отборочном турнире три гола в 10 матчах. Хорватия оказалась в центре политического скандала, пока Англия спокойно готовилась к матчу. Ну, кто должен был победить?

Начало матча подтвердило ожидания практически всех, и букмекеры оправдывали свои ставки. Англичане повели в счете уже к пятой минуте. Счет прекрасным ударом со штрафного открыл защитник «львов» Киран Триппьер.

Хорватия даже не особо пыталась сопротивляться, словно смирившись со своей участью. По делу проиграла первый тайм, могла проигрывать и крупнее. Кейн и Лингард могли довести счет до крупного еще в первом тайме.

Домагоя Виду освистывали, Ребич и Перишич бегали по флангам впустую. На Ракитича играющего с температурой было больно смотреть, а потерянный взгляд Модрича вызывал и уважение, и сострадание.

Центр поля контролировала Англия. Верх выигрывала Англия. Меньше брака в передачах допускала Англия. Англия была лучше во всем и по окончанию первого тайма было ощущение, что второй тайм станет логическим довершением первого, где представители с «туманного Альбиона» доведут дело до конца и поставят конец мучениям и так изрядно наевшихся хорватов. Англия доминировала и начало второго тайма не предвещало никаких изменений пока с ними что-то не произошло. Что именно произошло с англичанами остается загадкой, однако начиная с шестидесятой минуты они сами отдали игру в руки хорватов. Потеряли уверенность, скорость. Стали позволять бить издали, проигрывать подборы и даже борьбу в воздухе.

Причина такого перепада становилась вдвойне неожиданной от того, что сами хорваты к этому особого усилия не прилагали. Даличу даже не пришлось делать замен чтобы как-то повлиять на ход игры.

Такая неожиданная тактика англичан вскоре принесла свои «плоды». Иван Перишич карате ударом замкнул передачу с фланга и сравнял счет. Златан одобряет!

Он же, через пару минут мог наказать Пикфорда за привоз во второй раз, но после его удара мяч попал в штангу. Англичане запаниковали и начали пожарить, а градус давления у ворот Пикфорда продолжал расти. Почувствовав запах крови, хорваты хотели добить поплывшего великана, но 90 минут для этого не хватило и традиционно не везучий для англичан турецкий арбитр Джунейт Чакыр перевел игру в овертайм.

Перевод в дополнительное время немного помог англичанам прийти в себя и выровнять игру. Ни одна из команд не хотела доводить дело до послематчевых пенальти. Англичане, потому что очень плохо их исполняют, а хорваты… а что хорваты? Им эти пенальти уже надоели.

Англичане имели отличный шанс забит после очередного розыгрыша со стандарта, но удар головой Джона Стоунза летящий прямо в угол отбил защитник Врсалько. А во втором дополнительном тайме хорваты и вовсе забили второй гол. Все тот же Перишич перевисел в воздухе Триппьера, а Магуайр с Уолкером не поделили между собой Манджукича. Супер Марио пробил без шансов для вратаря.

Оставшиеся минуты хорваты выстояли и не дали англичанам возможности провести финальный штурм, а слезы не сумевшего доиграть матч Триппьера стали очередной памяткой в истории английской сборной.

«Дайте мне пару дней, и я всё проанализирую. Сейчас больно ощущать разочарование, поражение. Надо пользоваться своими возможностями. Все игроки и тренеры чувствуют себя сейчас неуютно, но я ими горжусь. Мы добились многого. Наши болельщики получили положительные эмоции. Уверен, что наша страна тоже может гордиться нами. И мы, пережив эту боль, сделаем положительные выводы. Я не мог просить большего от своих игроков, потому что они преодолели множество барьеров за эти недели» — сказал тренер англичан Саутгейт после игры.

«Я хотел сделать замены, но они отказывались, хотели играть. Надо благодарить наших тренеров по физподготовке. У некоторых игроков были травмы, у кого-то работала только одна нога, но никто не жаловался на боль. Они даже в дополнительное время сказали: не заменяйте нас. Никто не сдался!», — сказал Златко Далич, тренер сборной Хорватии о своих игроках после матча.

Хорватия — финалист чемпионата мира с самым низким в истории рейтингом ФИФА. И в воскресенье прагматичная сборная Франции скорее всего их переиграет. Забьет со стандарта, поставит автобус у своих ворот, Жиру вместо того, чтобы атаковать будет персонально опекать и мешать Модричу, а для Мбаппе с Матьюди пройдут дополнительный курс по артистизму. Дешам и раньше не чурался таких решений, а в финале уж тем более не будет от них отказываться.

Для Дидье, кстати, это очень особенный день. Он уже дважды проигрывал финалы будучи тренером. Сначала Лигу Чемпионов «Порту» будучи тренером «Монако», а затем финал Чемпионата Европы Португальцам со сборной Франции. Третий он себе позволить не может и поэтому использует всевозможные пути для достижения цели. На войне, как на войне. Все методы хороши.

Что до хорватов, то они чисто гипотетически могут попытаться бить французов их же оружием. Окопаться у своих ворот, давить на лидеров соперника, выжидать, терпеть и надеяться на контратаку. Их за это никто не осудит, но что-то мне подсказывает, что они так играть не будут, не для того они трижды отыгрывались и показывали характер, чтобы в финале изменить себе и играть трусливо.

Прагматик и реалист внутри меня понимает, что Франция скорее всего победит, но где-то в глубине души тлеет надежда на триумф хорватов, ведь само их присутствие в финале уже огромный сюрприз, коих на этом удивительном чемпионате мы видели огромное количество. Как бы то ни было и как бы не закончился мундиаль хорваты уже победили. За дух и волю к победе они для меня уже чемпионы.

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