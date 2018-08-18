Хочу быть пророссийским, но не могу…

Обширные размеры империи — предпосылка для деспотического правления.

Шарль Монтескье

Статья четвертая, часть вторая

***

Ни один азербайджанский патриот в принципе не может быть пророссийским или же русофилом. Если конечно он на самом деле является патриотом, для которого независимость азербайджанского государства является абсолютной ценностью. Ведь, в путинской версии нас просто нет, все мы, как модно сегодня говорить, «государства-фейки».

МЫ ПОРАБОТИЛИ РОССИЮ

Одновременно в российском общественном сознании укоренился тезис о том, что Россия вообще никогда не была империей, а если и была, то была «хорошей», можно сказать, что порабощенной империей. Чтобы не быть обвиненным в предвзятости приведу всего одну выдержку из книги «Кровь и почва русской истории» российского историка, политического аналитика, публициста и общественного деятеля, доктора исторических наук, профессора и заведующего кафедрой связей с общественностью МГИМО (альма-матер российской дипломатии) Вале́рия Дми́триевича Солове́я: «Российская империя не просто была империей без империализма. Она вообще была «империей наоборот», то есть таким государственным образованием, где номинальная метрополия и номинальный имперский народ дискриминировались в пользу национальной периферии».

Получается, что мы все неблагодарные твари. Поработили Россию и русских. А теперь пытаемся освободить Россию и русских от порабощения. Как целая толпа Иуд погнались за западными тридцатью серебряниками. А вот Россия и русские по доброте душевной не хотят освободиться. Ведь, мы несмышленые дети пропадем без них. Одним словом, полный бред.

При этом российские патриоты, в том числе, еврейской национальности, например, — российский востоковед и экономист, президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока», кандидат экономических наук, бывший президент Российского еврейского конгресса Евге́ний Я́нович Сатано́вский, когда дело касается других империй могут вполне здраво рассуждать. В передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» этот российский патриот и сионист в душе одновременно заявил (оказывается и такое бывает. Ведь большинство русских патриотов убежденные антисемиты): «Была испанская империя, над ней никогда не заходило солнце. Что от неё осталось, когда крошечная Англия, у которой не было никакого ВВП, пустила на неё своих каперов? <…> Была Англия через несколько столетий. Надувшаяся, самодовольная, как Штаты сегодня. Что эти нищие тринадцать колоний, болтавшиеся на восточном побережье американского континента, могли с ней сделать? Да ничего! Это было даже смешно… Соединённые Штаты с этого начались. <…> Был Великий Китай и были какие-то несчастные монголы на северной границе. У них с ВВП вообще было плохо… Результат был соответствующий. Чтобы быть великой державой и сверхдержавой — ВВП не нужен».

Одним словом, если верить господину Сатановскому, представителя нации «подаривший» себе сионизм, а всему остальному миру коммунизм, все империи смертны, с чем я полностью согласен. Однако, по версии Сатановского, существуют единственное исключение. Все империи, кроме как российской, смертны. Кстати, ничего не имею против сионизма, как национальной идеологии, если при ее реализации учитываются интересы других наций и народов.

Получается, что законы исторического развития Россию не касаются. Законы писаны для всех, но только не для России. Именно так рассуждает господин Сатановский: «Советскому Союзу никто не мешал не разваливать страну, а эволюционировать. Но выбор в пользу эволюции сделан не был. Сами себя распустили, да еще сделали все возможное, чтобы прихлопнуть страну на десятилетия. Причем по многим направлениям эта инерция в РФ еще далеко не остановлена».

Представляю, как возмущаются многие наши патриоты-антисемиты: что Миркадыров не смог найти истинного русского патриота? Зачем цитировать еврея, да еще с такой «дьявольской» фамилией. Не могу сказать, что согласен с подобной постановкой вопроса. Однако, чтобы не позволить увести дискуссию куда-то в сторону, в последующем буду цитировать исключительно «любимца» наших патриотов Александра Дугина, которого многие в Баку считают чуть ли не «агентом влияния» Азербайджана не просто в Москве, а в ближайшем окружении Путина.

Вот вам статья любимца наших патриотов, лидера Евразийского Движения «Россия всегда была империей» (опубликовано в газете «Белгородская правда» (Белгород) № 120 от 19 августа 2006. http://med.org.ru/article/3371)

Автор утверждает, что Россия всегда была империй. По его мнению, уже с первых этапов истории России в устройстве русского государства можно различить четкие имперские моменты.

«Уже в самой ранней истории нашей государственности можно распознать интуитивное стремление древнего русского народа к универсальности, к объединению, к сочетанию воедино разных культурных элементов под эгидой общего замысла»,- считает Дугин.

Автор отмечает, что «Киевская Русь как колыбель русской государственности», имела в своем составе много различных народов и племен (помимо славянских, тюркских и финно-угорских). Восточнославянский язык стал государственно образующей реальностью, которая сочеталась в дальнейшем с принятием православия: «Но и многочисленные элементы угорской и тюркской культур существенно повлияли на общество Древней Руси, внесли свой уникальный вклад в формирование общерусского социального и политического стиля. В общем государстве народы и племена жили с достаточной степенью автономности, что существенно отличалось от многих западноевропейских держав, которые уже в Средние века тяготели к унификации и национальному централизму».

Итак, 1917 год. Большевики празднуют «конец империи». Но что удивительно: пройдет совсем немного времени, и лозунг полного разгрома «тюрьмы народов», с которого начинали большевики, сменится принципом собирания земель. «По сути СССР был самой настоящей империей: здесь и универсализм, и значительная автономия союзных и даже автономных республик. Суверенитетом обладал только союзный центр в лице ЦК и его генерального секретаря, но полномочия регионов, развитие национальных культур и языков поощрялось и поддерживалось на государственном уровне. И снова мы сталкиваемся с общей идеей — на сей раз в оболочке мировой революции и строительства коммунизма. Советская империя расширяла свое влияние во всем мире, и именно в советский период территория контроля нашего государства достигает максимальных исторических размеров»,- утверждает Дугин, с чем я полностью согласен.

По его мнению, как только Россия перестает быть империей сама, она становится легкой добычей для других империй, которые строятся за ее счет и на ее ресурсах. Тезис о «нормальном государстве», т.е. об отказе от имперского предназначения России, по убеждению Дугина, уже есть завуалированное предательство. Никакое «нормальное», т.е. периферийное, малое, региональное государство в современных глобальных условиях отстоять свой суверенитет не способно.

«Вопрос сегодня стоит ребром: либо американцам удастся построить свою планетарную империю, «новый мировой порядок», либо в мире будет несколько полюсов.

Но вот весь секрет в том, что ни одно «нормальное» государство таким полюсом в новых условиях XXI века стать не сможет. Полюсом может быть только империя.

Поэтому и для России, и для многих сопредельных государств есть только один выход: чтобы сохранить свой суверенитет, свою свободу и независимость в глобальном мире, мы просто обязаны снова стать Империей.

Либо империя — либо исчезновение»,- предупреждает Дугин. Естественно, господина Дугина больше всего беспокоит угроза исчезновения не нас тюрков в целом, и азербайджанцев в частности, а Российской империи.

Стоит обратить внимание на то, что статья датирована августом 2006 года. Через два года, то есть, в августе 2008 года Путин начинает процесс «собирания земель» по внешнему периметру Российской Федерации с Грузии. В 2014 году этот процесс продолжается аннексией Крыма, оккупацией Восточной Украины. Если Дугин на самом деле является идеологическим наставником Путина, то однозначно можно утверждать, что президент РФ достойный ученик, который не только хорошо усвоил урок. Путин с успехом применяет на практике идеологические установки своего наставника.

И опять же нас пытаются убедить, что Россия никогда не была «тюрьмой народов». Наоборот. И вообще, российская историческая наука, российский официоз пытаются создать иллюзию о том, что Российская империя создавалась «на добровольных началах». Придумали кучу терминов – «объединение», «воссоединение», «вхождение», «освоение». Если что-то забыл, приношу свои извинения. Их так много. Вот совсем недавно Госдума обязала всех россиян отмечать «День принятия Крыма в состав Российской Империи». Одним словом, никакой оккупации, никакой аннексии не было. Получается, что Крымский хан сам обратился с просьбой принять его владения в состав России, и императрица Екатерина соизволила согласиться. Приняли, можно сказать, что оказали великую честь, как в свое время принимали людей в КПСС.

В принципе, российский патриот, славянофил Дугин ничего нового не придумал. Он просто воспользовался теорией «Хартленда» английского географа и геополитика, члена Тайного совета Хэлфорда Джона Маккиндера (1861-1947). Одним словом, «проклятого» всеми русскими патриотами «англосакса».

Вот выдержка из лекции Дугина «Геополитика развала СССР: Часть 1». Это уже 2018 год. «Мы рассматриваем геополитику Советского Союза. Мы говорили, что именно в советскую эпоху с точки зрения пространственной дуализм между «цивилизацией Суши» и «цивилизацией Моря», талассократией и теллурократией приобретает планетарный характер.

Советский Союз, Китай, страны, завоёванные СССР, по сути присоединенные к Восточному блоку в ходе Второй Мировой войны (Великой Отечественной войны) — всё вместе это, включая Вьетнам и Кубу в 60-е уже годы, всё это образовывало Хартленд: такое глобальное сухопутное общество со всеми базовыми сухопутными чертами, в центре которого стояла столица Хартленда Москва как Третий Рим (опять — Рим). Соответственно, и мировой Карфаген, который полностью построил свою цивилизацию на торговых ценностях, на рыночном обществе как оппозиционная сила» (https://www.geopolitica.ru/article/geopolitika-razvala-sssr-chast-1).

Хартлендом (англ. Heartland — «сердцевинная земля») Маккиндер назвал центральную часть Евразии, вокруг которой расположены внутренняя дуга (Европа — Аравия — Индокитай) и периферийная дуга (Америка — Африка — Океания). Особенно стоит отметить, что к периферии Маккиндер отнес и Соединенные Штаты Америки.

Маккиндер, в отличие от большинства своих соотечественников, придавал большее для геополитического положения государства значение земной массе, чем морскому могуществу. В 1919 году, сразу после окончания Первой мировой войны выходит второй его труд — «Демократические идеалы и реальность», где он сформулировал свою максиму следующим образом: «Кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом; Кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом (то есть Евразией и Африкой); Кто контролирует Мировой остров, тот командует миром».

В 1943 году выходит последний, третий труд Маккиндера — «Земной шар и достижение мира», где кардинально пересматривается будущее мировое устройство после окончания Второй мировой войны. В своей работе Маккиндер вводит новую геополитическую ось — США, обосновывает идею геополитических блоков и предсказывает становление двуполярного мира, вращающегося вокруг двух противостоящих друг другу осей: Соединенных Штатов и Советского Союза (Хартленда). Поэтому Маккиндера принято считать основоположником теории Атлантизма.

Итак, все становится предельно ясно. Во-первых, то что мы наблюдаем с 2008 года, это не просто попытка выжить, а реализация проекта по восстановлению «Хартленда». Именно, поэтому, Россия пытается спровоцировать «восстание» в Восточной Европе против Евросоюза, а Путин так лелеет Орбана, Земана, крайне правых и крайне левых на Западе, прежде всего, в Италии, Германии и Франции.

Именно, поэтому, Россия то предлагает США объединиться против Евросоюза (вспомните «наезд» представителя РФ в Совбезе ООН Сафронкова в отношении коллеги из Великобритании), то наоборот, призывает совместно бороться против диктата Вашингтона, заявляя об общих европейских интересах от Лиссабона до Брюсселя. А чаще всего, намекает на целесообразность союза России с коллективным Западом против экспансии Китая. Россия предлагает себя в качестве барьера, при этом напоминает, как в свое время спасла Европу от монголо-татарского ига.

В данном конкретном случае, речь не просто в реализации принципа «разделяй и властвуй». Москва пытается воссоздать «Хартленд», что невозможно без развала Евросоюза и восстановления гегемонии России хотя бы в Восточной Европе.

Во-вторых, обращает на себя внимание в этой конструкции мира то, что мы, то есть, тюркский мир даже не рассматривается в качестве самостоятельной единицы. Тюркский мир, даже не вассал, а всего лишь элемент великого «Хартленда». И дело не только, и не столько в том, что сегодня тюркской империи, по сути, нет. Обратите внимание на карте на территории расселения тюркских народов. Тюркский мир сам претендует стать «Хартлендом». По большому счету, до поры, до времени Османская империя таковой и являлась.

Тут компромиссов быть не может. Поэтому, Россия крайне заинтересована в том, чтоб Турция оставалась экономически отсталой и регрессирующей реакционно-мусульманской страной. Одним словом, необходимо, чтобы Турция сошла с пути прогресса, чего надо признать, успешно добивается Путин, разрушая союз Анкары с Западным миром. Ведь, как бы там ни было, движущей силой экономического прогресса Турции является Запад. До чего дошло. Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров «собирает» в Анкаре и «инструктирует» дипломатических представителей Турции в международных организациях. Путин в свою очередь почти каждую неделю «инструктирует» Эрдогана поощряя его на противостояние с коллективным Западом в целом, и, с СЩА в частности. Вот вам результат. Сегодня США «враг номер «1»» для Турции. А экономика Турции трещит по швам. Не может государство с уровнем ВВП 850 млрд. долларов воевать с государством с уровнем ВВП почти в 20 триллионов долларов. Проще говоря, ВВП Турции даже меньше пяти процентов ВВП США. Если Москва добьется «войны» между Анкарой и Вашингтоном, то Турция обречена, что и нужно России.

Итак, Путин пытается, или же делает вид, что пытается реализовать великую идею «Хартленда». И не только, и, скорее всего, не столько потому, что истинный патриот. Просто, демонстрация настойчивости в достижении данной цели является единственным инструментом, гарантирующим воспроизводство его личной власти.

Я попытался разобраться в политико-идеологических «противопоказаниях» интеграции Азербайджана в российскую орбиту. В следующей части речь пойдет о конкретных последствиях подобной интеграции.

(Продолжение следует)

62 просмотров