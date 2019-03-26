«Хезболлах» обвинила США в попытках разжечь гражданскую войну в Ливане

Лидер ливанского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла обвинил США в попытках разжечь гражданскую войну в Ливане и выразил благодарность руководству страны за поддержку вопреки давлению госсекретаря США Майка Помпео во время его визита в Бейрут.
Помпео, завершая свое Ближневосточное турне, посетил с официальным визитом Ливан в конце прошлой недели. На встречах обсуждался вопрос определения границ с Израилем, проблема сирийских беженцев и давление на «Хезболлах». На итоговой пресс-конференции Помпео обвинил шиитское движение в присваивании государственных средств, дестабилизации ситуации в стране и заявил о намерении США продолжить беспрецедентное экономическое давление на «Хезболлах» и Иран.
«Не мы представляем угрозу. Вы (США) разрушили Ирак, Йемен, Сирию и Ливию. США смотрит, как разжечь междоусобицу и гражданскую войну в Ливане в интересах Израиля … Стравливание ливанцев между собой раскрывает настоящую цель визита Помпео в Ливан», — добавил Насрулла.(РИА Новости)