«Хезболлах» обвинила США в попытках разжечь гражданскую войну в Ливане

Лидер ливанского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла обвинил США в попытках разжечь гражданскую войну в Ливане и выразил благодарность руководству страны за поддержку вопреки давлению госсекретаря США Майка Помпео во время его визита в Бейрут.

Помпео, завершая свое Ближневосточное турне, посетил с официальным визитом Ливан в конце прошлой недели. На встречах обсуждался вопрос определения границ с Израилем, проблема сирийских беженцев и давление на «Хезболлах». На итоговой пресс-конференции Помпео обвинил шиитское движение в присваивании государственных средств, дестабилизации ситуации в стране и заявил о намерении США продолжить беспрецедентное экономическое давление на «Хезболлах» и Иран.