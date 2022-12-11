Президент Молдоы Майя Санду в интервью СNN обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в республике.

«Мы боремся с гибридной войной, есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдове», — сказала глава государства, пояснив, что пропаганда и трансформация энергоресурсов в оружие также являются частями гибридной войны.

По ее словам, коррупционные группы в Молдове совместно с пророссийскими политическими силами при поддержке РФ организовали протесты, для дестабилизации ситуации.

Также Санду добавила, что вопрос Приднестровья и находящиеся там на протяжении десятилетий российские военные повышают риски для безопасности Молдовы.