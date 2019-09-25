Гвардиола выступил в защиту обвиненного в расизме Силвы

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу инцидента, связанного с полузащитником клуба Бернарду Силвой, передает Goal.com.

В твиттере футболист разместил картинку, в которой сравнил темнокожего одноклубника Бенжамена Менди с маскотом шоколада. Из-за этого Силву заподозрили в расизме, а Федерация футбола Англии начала проверку в его отношении.

«Если честно, я даже не знаю, что будет. Думаю, им стоит переключить внимание на что-то другое. Они просто не знаю, что за человек Силва. Он один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. А менди — его лучший друг, они как братья», — рассказал Гвардиола.

Наставник также отметил, что белых людей тоже часто сравнивают с какими-то персонажами.

«Ребята все время шутят друг над другом. Я бы лишь посоветовал им скрыть аккаунты. Я считаю, что если что-то из-за этого произойдет, это будет большой ошибкой, потому что Силва — фантастический человек», — добавил специалист.(Газета.ру)

| 2019-09-25T13:18:01+00:00 25 сентября 2019, 14:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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