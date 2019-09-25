Госкомитет: Ранние браки чаще регистрируются в Баку

Названы города и районы Азербайджана, где наиболее часто регистрируются ранние браки.

Как заявил завотделом информации и аналитических расследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров, наибольшее количество регистрированных детских браков приходится на город Баку: «Следом идет Шекинский район. Затем следуют Гянджабасарская зона (Гянджа, Агстафа, Гедабек, Дашкесан и др.) и южная зона».

Завотделом отметил, что по сравнению с последними 7 годами количество детских браков сократилось на 10%: «Естественно, проблема с детскими браками существует в Азербайджане, как и во всем мире. Однако эти случаи по сравнению с предыдущими годами резко сократились. Для предотвращения этих проблем следует выполнять скоординированные работы. Следует создать общереспубликанскую «горячую линию» исключительно по этому вопросу. Безусловно, как только в Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей поступает сигнал о детском браке или других случаях насилия, мы автоматически привлекаем сотрудников к этому факту. Ведем переговоры и беседы с семьями, которые столкнулись с такого рода проблемами. Мы призываем семьи поддерживать молодых девушек в период достижения совершеннолетия. Порой эти сигналы поступают к нам поздно, когда уже произошел суицид и другие нежелательные инциденты».

Отметим, что по решению ЮНИСЕФ, неофициальное сожительство или официальный брак, заключенный с лицом, не достигшим 18 лет, считается детским браком.(report)