Госкомитет по градостроительству хочет, но не может …

10 августа на церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между Госкомитетом по градостроительству и архитектуре и Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана председатель Госкомитета Самир Нуриев заявил, что его ведомство постоянно проводит мониторинги в связи с незаконными постройками.

Он призвал собственников, прежде чем начинать строительство, получить разрешение в соответствующей госструктуре.

«Нельзя начинать строительство, не имея на то документального

разрешения. Собственники должны осуществлять свою деятельность в рамках закона», — сказал он.

Отметим, что до 2013 года граждане должны были обращаться за разрешением на строительство индивидуального дома в местный орган исполнительной власти. Понятно, что получить разрешение без взятки, было практически невозможно.

В 2013 году данная система была ликвидирована, в силу вступил новый Градостроительный и строительный кодекс. Гражданам уже надо было брать разрешение у районных (городских) исполнительных органов власти, достаточно было проинформировать соответствующие органы о строительстве дома на собственном участке земли. Принятие кодекса преподносилось обществу как важный шаг в борьбе с коррупцией и взяточничеством.

Неужели Госкомитет решил вернуться к системе разрешений, читайте взяток, на строительство? С этим вопросом мы обратились к заместителю руководителя отдела градостроительства Государственного комитета Фахри Айдемиру. «Для строительства индивидуального дома не нужно получать никакого разрешения. Достаточно проинформировать местный орган исполнительной власти», — заявил Фахри Айдемир «Зеркало». Но, кажется, заместитель был не в курсе того, что говорит начальство. Потому что на вопрос, а как же заявление главы Госкомитета о необходимости брать разрешение на строительство?, Ф.Айдемир просто бросил трубку.

По словам главного архитектора Астаринского района Баладжана Хабибова, для строительства индивидуального жилья в Баку обязательно должно быть разрешение комитета по градостроительству и архитектуре. «В районах, чтобы построить дом нужно просто проинформировать исполнительную власть. Собственник должен представить главному архитектору проект своего дома и перечислить на счет исполнительной власти 60 манат. А вот в Баку надо обязательно брать разрешение», — сказал Б.Хабибов.

P.S. Госкомитет уполномочен выдавать разрешение на строительство многоэтажных домов. (Как он это делает, видно по количеству незаконных строек, но сейчас не об этом). А к строительству индивидуальных домов это ведомство не имеет никакого отношения. И если это не просто оговорка С. Нуриева, Госкомитет хочет взять под свой контроль строительство индивидуальных домов и выдает желаемое за действительное. Иными словами, хочет вернуть старый, испытанный источник дохода.

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