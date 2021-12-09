В романе Валентина Пикуля рассказывается про петербургского генерал-губернатора, который путем введения штрафов хотел заставить купцов торговать лишь качественным товаром. Однако, купцам удалось договориться с приставами, которые закрывали глаза на их ухищрения.

7 декабря 2021 года в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса сообщили о введении новых штрафов для должностных и юридических лиц, нарушающих трудовое законодательство.

«В связи с этим предлагается внести поправку в Кодекс об административных проступках, добавив п. 539.1-1. Согласно этому пункту, за невыполнение обязательных к выполнению решений соответствующего органа исполнительной власти о соблюдении требований по заключению, изменению и расторжению трудового договора, права на отпуск, выплате командировочных расходов, пособий и других выплат должностные лица будут оштрафованы на 1 000 манатов, юридические лица — на 2 000 манатов. Также в ряде пунктов Кодекса предусмотрены поправки по замене некоторых выражений другими», — сообщили СМИ в отделе по связям с общественностью и прессы.

В редакцию # неоднократно обращались граждане страны, которые пытались добиться от предпринимателей заключения трудового договора при поступлении на работу. Однако, предприниматели категорически отказывались от заключения трудовых договоров. В результате граждане, требующие заключения договоров, оставались без работы. Их места занимали лица, которые соглашались со всеми требованиями работодателя.

Как поступить в таких случаях лицам, которые хотят, но не могут устроиться на работу с соблюдением всех требований закона?

По мнению депутата Милли Меджлиса Вахида Ахмедова, в любом случае граждане не должны соглашаться на трудоустройство без заключения трудового договора.

«Ведь потом, оставшись без работы, они не смогут получить социальную страховку. А когда придет время выходить на пенсию, они не досчитаются необходимого стажа», — сказал # Вахид Ахмедов.

По мнению депутата, работодатели, отказывающиеся заключать трудовые договора, должны отвечать перед законом. «Но для этого люди, право которых на заключение трудового договора нарушено, должны пожаловаться в соответствующие структуры. Другого выхода просто не существует», — сказал депутат.

По мнению экономиста Натика Джафарли, предпринимателям просто невыгодно заключать с работниками трудовой договор. «Потому, что выплаты в страховой фонд социальной защиты, которую приходится выплачивать предпринимателям за каждого работника, являются очень высокими. Поэтому предприниматели вместо трудовых договоров предпочитают заключать с работниками некое «джентльменское соглашение»», — заявил Натик Джафарли.

Как отметил экономист, увеличение штрафов вовсе не решит проблему незаключения трудовых договоров. «Для решения проблемы нужно уменьшить выплаты в фонд социального страхования», — считает Натик Джафарли.