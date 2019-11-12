С сегодняшнего дня начался прием документов на конкурс по открытию нового радио

Начался прием документов для участия в конкурсе по открытию на территории Баку и Абшерона нового радио на рабочей частоте 102,0 мегагерц, объявленный Национальным советом телерадиовещания Азербайджана (НСТР).

Как сообщает Report, документы будут приниматься с 12 ноября по 12 декабря (за исключением выходных) в административном здании НСТР с 10:00 до 18:00.

Требуемые документы должны быть на азербайджанском языке. Документы должны быть подшиты, подписаны, проштампованы, следует проставить дату.

Документы нужно представить в семи экземплярах. Единовременный взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату. При отсутствии какого-либо из требуемых документов, заявление не рассматривается.

Ответственный за прием документов — Немат Джавадов.

| 2019-11-12T12:00:41+00:00 12 ноября 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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