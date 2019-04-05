Год без Чапая Султанова

«Все люди делятся на две категории: те, с которыми легко, как легко и без них, и те, с

которыми очень сложно, но без них невозможно совсем»

Эрнест Хемингуэй

Без тебя очень трудно, мой друг…

Вот уже год как с нами нет Чапая Алиевича Султанова – доктора геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля физкультуры и спорта, общественного деятеля, очень колоритного и высоко эрудированного человека, прекрасно разбирающегося в истории, философии, литературе, музыке, моего друга…

Даже не верится, что сегодня его нет. Он покинул нас и стал бессмертным для всех тех, кто очень близко его знал – родных, друзей и истинных патриотов, граждан нашей страны.

Его уютная квартира для всех нас была словно местом паломничества. Друзей у него было великое множество. Он умел дружить и с именитыми учеными, и великими спортсменами, и с известными шахматистами, и с выдающимися политиками, и с теми, кто был «родом из детства».

Как не хватает тех приятных бесед с этим умнейшим человеком, интеллектуалом, и даже молчания, как не хватает тех приятных минут горячих дискуссий, в которые Чапай Алиевич зачастую нас вовлекал. Уходили оттуда все какими-то одухотворенными.

Будучи человеком очень скромным, он никогда не любил пышных торжеств, официальных приемов, не любил, чтобы его чествовали, хотя автор этих строк был неоднократным свидетелем предложений от различных персон и структур об организации такого рода мероприятий. Помню с каким трудом и большим опозданием он получил орден «Шохрат» (его невозможно было отправить получить орден).

Будучи человеком советской эпохи, он никогда не был чиновником и бюрократом, не мог мириться с фальшью, говорил все открыто, прямо в лицо. Именно поэтому он был тяжел в общении.

Чапай Алиевич был человеком непринужденным, раскрепощённым, порой небрежным и даже грубым. Но все это настолько было естественно и овеяно интеллектом, эрудицией, юмором и искренностью, что эти качества были его своеобразной изюминкой, и это еще больше притягивало к нему.

Несмотря на видимую тяжесть характера, он был молод душой, имел потрясающее чувство юмора и был очень внимателен в общении.

Наверное, правы те, кто говорит, что шахматы накладывают свою особую печать на сознание человека, формируют ментальность. Это и искусство, и наука, и спорт, и психология, и философия.

Он по-гроссмейстерски прожил всю свою жизнь.

Прекрасный дебют – активная дворовая и школьная жизнь, спортивные достижения и студенчество, ранний успех в шахматах.

Умнейший миттельшпиль – выход в научный мир доктора наук (его труды по подсчету запасов и составлению технологических схем разработок месторождений и научных методов оценки запасов и проектирования разработки морских газоконденсатных месторождений Азербайджана явились весомым кладом в развитие нефтегазовой сферы республики; книга в соавторстве с академиком А.Х.Мирзаджанзаде «Диакоптика процессов нефтеотдачи пластов» рекомендована как учебное пособие для студентов-нефтепромысловиков; его математические модели по оценке нефтегазовых пластов включены в «Справочник по нефтепромысловой геологии» (1981 г.).

С его именем неразрывно связана и новейшая история шахматного движения, как и непосредственно шахматного бума в Азербайджане. Возглавляемая Ч.Султановым Федерация шахмат республики в свое время являлась деятельной и эффективной спортивной организацией. Им была разработана компьютерная система усовершенствования шахматного мастерства. По его инициативе во многих районах республики было открыто множество детских шахматных школ.

Очаровательный эндшпиль.

Человек высокого интеллекта, эрудиции и таланта, он был неугомонным патриотом своей страны. В трудные для страны времена он оставил свою научную деятельность и одним из первых ринулся на передовую, начав комплексную борьбу против армянского терроризма. Он одним из первых системно раскрыл всю суть армянского экспансионизма. Внес он неоценимый вклад и в создание научно-популярных трудов по истории азербайджанской нефти, нефтепромышленности и нефтяной науки, роли и значения их для мирового нефтесиндиката.

В последние годы он много писал. Огромнейший массив информации, изложенный в его произведениях и доведенный до читателя мирового уровня, которую любой читатель мог с жадностью присвоить, служил только на благо нашей страны. Его книги – это программа развития страны, это ответ на происки армянских националистов, это утверждение азербайджанских ценностей на мировом уровне, это торжество идей, дружбы и традиций.

Вопиющая безнравственность упрекать его в том, что он не говорил и не писал на родном языке. Это происки тех лжепатриотов, которые сами, не сделав ничего дельного, лили воду на мельницу наших недоброжелателей.

Никто из них не говорил о том, что его книги читают во всем мире, что его сайт самый посещаемый в Азербайджане, что все его труды – это плод работы целого научно-исследовательского института, и даже больше.

«Человек талантливый талантлив во всем» – эта крылатая фраза как нельзя лучше отражает всю суть Чапая Алиевича. Я помню, как ныне покойный великий азербайджанский футболист Алекпер Мамедов в свое время утверждал: «Чапай Алиевич имел самый лучший дриблинг из всех, кого я знал в футболе». С сожалением он говорил о том, что Чапай Алиевич оставил футбол, а мог бы стать великим футболистом. Но он стал прекрасным геологом, физиком, шахматистом, кибернетиком и даже, я бы сказал, писателем. Его труды написаны с таким мастерством и так легко, что читаешь их в один присест – невозможно оторваться – пишет ли Чапай Алиевич о своем любимом Баку, о шахматных дебютах или нефтяных проблемах.

У него было еще много творческих планов, которыми он делился со мной буквально за несколько часов до своей кончины…

Аллах гэбрини нурла долдурсун

Рафаэль Ширинов