Главный токсиколог Баку предупредил об опасности отравления детей нефтепродуктами

Главный токсиколог Баку предупредил родителей, организующих отдых на открытом воздухе и выезжающих на пикники, не оставлять своих детей без присмотра.

Главный токсиколог Главного управления здравоохранения Баку, врач токсикологического отделения Клинического медицинского центра (КМЦ), доцент Исмаил Эфендиев сообщил Trend, что химическое отравление детей происходит случайно, по причине отсутствия родительского контроля.

По словам главного токсиколога, только в 2018 году в Азербайджане 17 процентов от всех случаев химических отравлений пришлись на детей в возрасте до 14 лет. Большинство таких случаев приходится на случайные отравления.

«Летом люди переезжают на дачи, разжигают огонь и готовят шашлыки на открытом воздухе. В большинстве случаев взрослые оставляют растопочные материалы без присмотра, и они попадают в руки детей. Даже один глоток нефтепродуктов представляет большую опасность для ребенка, и становится причиной очень тяжелой токсической пневмонии у детей. Поэтому даже если ребенок выпил один глоток нефтепродукта, его срочно нужно доставить в больницу. Потому что в первые сутки признаки отравления не проявляются. Однако на второй и третий день у детей развиваются симптомы отравления, возникает пневмония и иные патологии. В отдельных случаях это даже может привести к смерти. Поэтому родители должны знать, что если ребенок выпил немного нефтепродуктов, его сразу же нужно отвезти в токсикологический отдел больницы», — сказал Эфендиев.

Главный токсиколог отметил, что порой родители, после того как ребенок отравился нефтепродуктами, подозревая возникновение пневмонии, думают, что он простудился, и через два-три дня ведут его к другому врачу, а не к токсикологу.

«А эта заминка еще больше усугубляет болезнь. Родители должны знать, что у ребенка в данном случае не инфекционная, а токсическая пневмония. Поэтому ребенка незамедлительно нужно доставить к нужному специалисту, чтобы предотвратить тяжелые осложнения», — добавил Эфендиев.

Главный токсиколог отметил, что случаи отравления нефтепродуктами наблюдаются, в основном, у детей в возрасте четырех-шести лет.

Главный токсиколог также сказал, что в 2017 году 21 ребенок, а в 2018 году 20 детей попали в больницы из-за отравления нефтепродуктами.

Во избежание возникновения любопытства у детей, Эфендиев посоветовал родителям не держать нефтепродукты в бутылках с привлекательными этикетками.

«Нефтепродукты и другие токсичные огнеопасные вещества ни в коем случае нельзя держать в подобной таре. Дети думают, что в этой посуде вода, либо компот. Когда они испытывают жажду, моментально берут и пьют, что становится причиной отравлению», — сказал Эфендиев.