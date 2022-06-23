Директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Греция перестала быть безопасной страной для отдыха россиян, передает ТАСС.

Он пояснил, что министерство продолжает получать сообщения о дискриминации и агрессии в отношении граждан России.

«В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине — а российские информисточники давно заблокированы — продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам», — рассказал дипломат.