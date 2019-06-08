Глава ДНР отреагировал на идею Кучмы снять блокаду Донбасса

Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР Денис Пушилин считает маловероятным сценарий, при котором Киев снимет экономическую блокаду Донбасса. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости .

По словам политика, предложение представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы по снятию блокады вызывает «определенную долю скепсиса». «Мы, конечно, не могли не заметить возвращения Леонида Даниловича в переговорный процесс, но мы видели, как до этого он был представителем Украины в контактной группе, все буксовало. Будет ли сейчас — большой вопрос», — сказал Пушилин.

Также политик отметил, что подобные инициативы должны реализовываться вместе с политической частью минских соглашений. В частности, Киев должен предоставить непризнанным республикам особый статус и закрепить это в конституции.

По словам Пушилина, в настоящее время у Украины и ДНР нет «никакого обмена товарами» из-за блокады. При этом экономика республики развивается и «нацелена в сторону России». Так, за 2018 год товарооборот с российскими регионами составил 160 миллиардов рублей — это вдвое больше, чем годом ранее, заявил глава ДНР.

Предложения властей по урегулированию конфликта в Донбассе представил второй президент Украины Леонид Кучма на встрече трехсторонней контактной группы 5 июня. Помимо снятия экономической блокады, он предложил украинским военным во время режима тишины в Донбассе не отвечать на провокационные обстрелы с гражданских объектов.

Экс-президент Петр Порошенко назвал эту идею предательством национальных интересов, а генпрокурор Юрий Луценко посчитал, что деблокада регионов равносильна финансированию терроризма (согласно закону о реинтеграции Донбасса, непризнанная Луганская народная республика и ДНР не являются террористическими группировками).

Кучма уже участвовал в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе с 2014 года по октябрь 2018-го. Одним из первых указов избранного президента Владимира Зеленского было возвращение Кучмы в переговорный процесс. В администрации Зеленского отметили, что за время работы Кучмы в контактной группе «удалось остановить полномасштабные боевые действия» и добиться возвращения более трех тысяч украинских пленных с территории Донбасса (lenta.ru).