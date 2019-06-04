Глава Афганистана готов к перемирию с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о готовности правительства соблюдать перемирие с радикальным движением «Талибан» на время мусульманского праздника Ид аль-Фитр при условии того, что группировка примет аналогичное решение. Об этом сообщило во вторник агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальное обращение президента по случаю праздника.

«Правительство Афганистана всегда готово к перемирию в отличие от «Талибана», — говорится в заявлении президента. Он также добавил, что афганский народ надеялся на то, что радикалы пойдут на прекращение огня на два-три дня в честь второго по значимости мусульманского праздника.

Мусульманский мир празднует окончание священного месяца Рамазан, в большинстве стран мира праздник его окончания — Ид аль-Фитр — начался во вторник и продлится до вечера среды.

Ранее лидер талибов Хайбатулла Ахундзада отверг предложение правительства о временном перемирии и заявил о необходимости продолжать борьбу вплоть до полного вывода иностранных вооруженных сил с территории Афганистана.