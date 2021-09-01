Столкновения между силами сопротивления Афганистана и боевиками радикального движения «Талибан» продолжаются в разных районах провинций Панджшер, Парван и Баглан. Об этом в среду сообщило агентство Asvaka со ссылкой на источники.

По его данным, бои начались примерно в 23:00 по местному времени во вторник после атаки со стороны боевиков и ведутся до сих пор. Число погибших на данный момент неизвестно.

Во вторник представители радикалов выступили с утверждением, что им удалось захватить три важных района и перевалы Панджшера и что в ближайшее время они объявят «о полной победе». Позднее силы сопротивления опровергли данную информацию.

На прошлой неделе в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) состоялись первые прямые переговоры между Фронтом национального сопротивления и делегацией «Талибана». Как сообщил ТАСС представитель панджшерского ополчения Фахим Дашти, вопрос о достижении договоренности с радикалами о прекращении военных действий на севере Афганистана пока только обсуждается. Ранее он отмечал, что не подчинившийся «Талибану» регион не согласен на то, чтобы в правительстве были «символические представители разных этнических групп», и хочет добиться формирования по-настоящему инклюзивных органов власти.