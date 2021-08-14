Президент Афганистана Ашраф Гани выразил в субботу уверенность в скорой победе над талибами, передает телеканал Al Arabiya.

«Скоро мы нанесем поражение движению «Талибан»», — цитирует телестанция заявление президента. Ранее в субботу он объявил о начале срочных консультаций с правительством, политическими лидерами и международными партнерами с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и талибами. По информации афганского телеканала 1TVNews, на встрече, в частности, был представлен план обеспечения безопасности Кабула.

К настоящему моменту талибы контролируют уже 22 из 34 провинций Афганистана. Многие города сдавались без боя. По последним данным, несколько часов назад был захвачен город Меймене, административный центр провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана у туркменской границы.