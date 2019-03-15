Германия не собирается признавать Крым российским

ФРГ в годовщину т.н. крымского референдума по-прежнему не признает Крым российским, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает РИА Новости.

«В согласии с резолюциями генассамблеи ООН и нашими европейскими партнерами федеральное правительство по-прежнему не признает аннексии Крыма, мы призываем российское руководство восстановить украинский суверенитет, обеспечить право на свободный проезд и соблюдение прав человека, выпустить политзаключенных и украинских моряков (задержанных в Керченском проливе)», — сказал Зайберт.

Он добавил, что «единственным основанием для процесса стабилизации, возвращения украинского суверенитета в регионах восточной Украины является минское соглашение, которому привержены все стороны, в реализации которого мы констатируем, что мы ни насколько не продвинулись, как желали бы».

| 2019-03-15T16:28:35+00:00 15 марта 2019, 20:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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