Инициатива «Крымская платформа» будет охватывать все важнейшие проблемы полуострова, прежде всего гуманитарные вопросы и вопросы безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Зеленского, идеология Крымской платформы заключается в том, чтобы каждую тему делать острой и актуальной не только в украинском обществе, но и на мировом уровне. В частности, будут затрагиваться вопросы милитаризации Крыма в целом.

«Пока Крым выглядит как авианосец. Пока это не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров, и выглядит это как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности – природной, экологической, туристической — любой», – отметил президент.

Зеленский отметил, что на саммит Крымской платформы прибудет около 40 иностранных делегаций. Президент подчеркнул важность участия представителей других стран в открытии Крымской платформы. Однако, по его словам, эта площадка будет действовать ежедневно.

«На сегодняшний день Крымская платформа – это первая единая институциональная площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно в офисе Крымской платформы», – сообщил глава государства.