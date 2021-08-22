Франция не планирует признавать власть движения «Талибан» в Афганистане. Об этом заявил в воскресенье в интервью газете Journal du Dimanche глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

«Собираемся ли мы признавать власть талибов, которые захватили страну силой? На этот вопрос я ясно отвечаю: нет», — сказал министр. Он подчеркнул, что «талибы знают требования», которые выдвигает Париж. Ле Дриан отметил, что главные из этих требований — дать возможность тем афганцам, чьи жизни находятся под угрозой, покинуть территорию страны, а также разорвать связи с террористами.

Он добавил, что Франция выступает за сотрудничество с Россией, Ираном и Китаем в урегулировании ситуации в Афганистане.

«Дело урегулирования требует выхода за пределы форматов Группы семи и НАТО, чтобы в инициативах могли участвовать Россия, Иран и Китай», — считает министр. «Это было одной из причин для разговора в четверг президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина», — отметил Ле Дриан. (ТАСС)