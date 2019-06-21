Генсек: ШОС готова взять на себя ответственность за безопасность и развитие в регионе

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил о ее готовности взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в регионе и его развитие. Как передает ТАСС, об этом на пресс-конференции в пятницу заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Как отметил он, в итоговой декларации лидеры стран — участниц ШОС призвали использовать потенциал государств региона для формирования пространства широкого и открытого сотрудничества в целях обеспечения надежной безопасности и устойчивого развития. «Она [эта фраза] свидетельствует о том, что ШОС заявляет о своей готовности взять ответственность за безопасность и развитие в регионе на себя», — подчеркнул генеральный секретарь.

«Вместе с тем ситуация в глобальной политике и экономике остается турбулентной и напряженной, процесс экономической глобализации сталкивается с ростом односторонних и протекционистских мер и других вызовов в международной торговле», — указал он. «Главы государств заявили, что сегодня ШОС выступает в качестве надежной платформы для плодотворного сотрудничества в интересах формирования полицентричного миропорядка, обеспечивающего верховенство права, равную, совместную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность», — резюмировал он.

Норов также заявил, что страны ШОС намерены углубить антитеррористическое сотрудничество в области обороны и безопасности.

«Государства-члены и далее будут расширять антитеррористическое сотрудничество в области обороны и безопасности. Будет продолжено проведение регулярных совместных военных командно-штабных антитеррористических учений «Мирная миссия» и аналогичных мероприятий по линии компетентных органов», — указал он.

Как отметил Норов, участники саммита в Бишкеке подчеркнули недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму. Главы государств призвали усилить сотрудничество и координацию мирового сообщества в области борьбы с терроризмом, распространения террористической и экстремистской идеологии, незаконным оборотом наркотиков.