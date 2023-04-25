Администрация Байдена призвала Китай дистанцироваться от мнения, что бывшие советские республики не имеют суверенитета в международных отношениях. Такое мнение ранее высказал посол Китая в Париже, поэтому Пекин должен взять на себя ответственность за подобные заявления своего дипломата.

Лу Шайе, посол Китая в Париже, заявил на прошлой неделе в интервью французскому телевидению, что «страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, подтверждающего их суверенный статус».

Спустя пару дней Пекин заявил, что уважает суверенитет республик бывшего Советского Союза.

«Мы хотели бы, чтобы они дистанцировались от подобных настроений», — сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ответ на вопросы Turan о комментариях китайского посла.

Россия и Китай все больше выражают похожие мнения, что не соответствует позиции США и не способствует миру и безопасности, не только в Европе, но и во всем мире, отметил Кирби.

Никто не должен помогать Путину вести войну против Украины, речь не только о военных действиях, но и попытках поставить под вопрос суверенитет стран, идей закрепленных в Уставе ООН, продолжил Кирби.

На вопрос Turan планирует ли администрация Байдена объявить российских наемников из группы Вагнера «террористами», как того требует Конгресс, Кирби сказал: «Мы рассматриваем варианты, как мы можем привлекать их к ответственности и разоблачать зверства, которые г-н Пригожин и его наемники совершают в Украине и во всем мире. У нас есть полномочия и инструменты, чтобы привлекать его к ответственности, и мы это сделаем», — заключил он.