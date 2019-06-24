Где голоса против?

Внимание многих наверняка привлекло весьма удивительное признание Дональда Трампа о том, что на днях он едва не развязал войну против Ирана. То есть, для него уже даже не стоит вопрос об опасности самих таких заявлений – получается, они вполне допустимы.

Причиной нового витка напряжения стало то, что Корпус стражей Исламской революции сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как тот нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

И после этого Трамп сообщил, что он отменил удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником. Такое, милое признание. Типа, ту мелочь, что такой поступок вообще-то мог привести к началу Третьей Мировой Войны, мы, пожалуй, опустим. К чему эти подробности?

А уже в эти выходные Трамп написал в своем Twitter, что США введут новые санкции в отношении Ирана в понедельник, 24 июня.

Достойно внимания и то объяснение происходящего, которое выдвинул официальный Тегеран. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил в воскресенье, что ряд политических деятелей, обозначаемых им как «Группа-Б» (советник США по нацбезопасности Джон Болтон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман и наследный принц ОАЭ Мохаммед бен Заид аль Нахайян), пытались втянуть американского президента Дональда Трампа в войну. И Тегеран обладает доказательствами таких попыток.

И в этот же день один из вышеупомянутых «ястребов» США предупредил Иран, что он не должен принимать за «слабость» решение президента Трампа в последнюю минуту не применять ответные военные меры за расстрел Тегераном беспилотника США. «Ни Иран, ни какой-либо другой враждебный актор не должны путать благоразумие и осторожность США со слабостью», — заявил в Иерусалиме советник по национальной безопасности США Джон Болтон в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

И добавил: «Наши военные перестроены и готовы к работе».

Предупреждение Болтона поступило спустя несколько часов после того, как Трамп, не представив никаких подробностей, заявил, что планирует в понедельник ввести «серьезные» новые санкции против Ирана.

Обеспокоенность по поводу возможного вооруженного противостояния между США и Ираном усиливается, а мировые державы пока ограничиваются лишь тем, что призывают стороны к спокойствию после инцидентов. И это наводит на невеселые мысли.

Кажется, уже всем должно быть очевидно, что в правящей команде США есть весьма влиятельные силы, которые цепляются буквально за любой повод, чтобы начать военные действия. Ситуация крайне опасная, чреватая кровью, массовой гибелью людей, но мир в целом об этом почему-то молчит. Не так активны в этом вопросе западные СМИ, международные правозащитные организации. Вопрос — почему?

Ведь если США собираются в очередной раз взорвать Ближний и Средний Восток, это может привести уже к катастрофе для и без того натерпевшегося региона, не говоря уже о сопредельных странах (в числе которых и Азербайджан). Новый всплеск насилия, новые потоки беженцев – кому это все может быть надо?

Впрочем, в ситуации, когда молчат даже известные правозащитники, не молчит хотя бы оппозиция в США. Руководители Демпартии в обеих палатах Конгресса заявили, что Белый дом не может начать боевые действия против Ирана без согласия со стороны Конгресса.

Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в Сенате, крайне обеспокоен. Он заявил, что военная операция против Ирана должна быть одобрена Конгрессом, и они этому будут сопротивляться.

Лидер демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси призвала США «полностью взаимодействовать» с союзниками и делать «все возможное для ослабления напряженности».

И даже лидер республиканского меньшинства в Палате представителей, однопартиец Трампа Кевин Маккарти заявил, что США должны предпринять в отношении Ирана «взвешенные» меры.

Быть может, только политический мир США, объединившись, способен урезонить порывы особо воинственных сотоварищей Трампа?

Потому как нам всем ясно, что война США с Ираном, последствия которой могут быть самыми неожиданными и трагичными, к сожалению, вполне предвидима. И надо очень стараться, чтобы это, повешенное Трампом на стену заряженное ружье, ни в коем случае не выстрелило.