Европейский песенный конкурс завершился, но страсти, как это принято в подобных состязаниях, еще не утихли.

Корреспондет # обсудил итоги конкурса с президентом OGAE-Aзербайджан, экспертом «Евровидения» Фаризом Гасымлы:

— Традиционно, за месяц до гранд-финала «Евровидения» сообщество фанов конкурса проводит OGAE опрос. За кого проголосовали фанаты из Азербайджана в этом году?

— В результате данного голосования каждый национальный фан-клуб представляет свою горячую десятку песен текущего года, и на основании этих данных выявляется всеобщий рейтинг «Евровидения» всех OGAE клубов. Результаты голосования национальных клубов и всеобщий рейтинг публикуются на сайтах OGAE , фан медиа, а также широко обсуждаются в социальных сетях. В этом году OGAE Азербайджан выстроил свою горячую десятку «Евровидения» следующим образом: 1 балл — Франция, 2 балла — Израиль, 3 балла — Чехия, 4 балла — Италия, 5 баллов- Финляндия, 6 баллов — Великобритания, 7 баллов — Испания, 8 баллов — Австрия, 10 баллов- Норвегия и 12 баллов – Швеция. Хорошо известное правило Евровидения невозможности голосовать за свою страну также действует и в ОГАЕ-голосовании. Во всеобщем рейтинге ОГАЕ в этом году победила, как и ожидалось, Лорин. Мы, как и многие, переоценили Испанию в этом году, но, конечно же, не прогадали со Швецией, а также Италией, Норвегий, и, в определенной степени с Финляндией и Израилем. Отмечу, что Норвегия в этом году зацепила фанатов заявкой в стиле типичного «скандинавского Евровидения», в то время как Италия подчеркнуто дала дань итальянской музыке в целом и конкурсу Сан-Ремо в частности, который является прародителем самого «Евровидения». Кстати, представитель Италии этого года — Марко Менгони уже выступал на Евровидении в 2013 году и занял почетное 7 место. Это означает, что он выиграл дважды Сан-Ремо, так как в Италии победитель данного конкурса автоматически становится представителем Евровидения. Аналогично и Лорин, которая выиграла национальный шведский отбор — «Мелодифестиваль» в 2012 и 2023 годах соответственно. Кстати, оба эти конкурса в своих странах имеют большее значение, чем само «Евровидение». Лично мне нравится песня и выступление Марко в 2013 больше, чем в этом году, и я считаю, что тогда в Мальмо он был сильно недооценен. В этом году, в какой-то степени я желал Марко высокую позицию, думая о его потрясающем исполнении в 2013.

— А какое у вас отношение к Лорин?

— К Лорин у меня особое отношение. «Эйфория» — моя самая любимая песня на Евровидении. Она выиграла с ней а Азербайджане, в 2012 году. Лорин тогда взорвала своим голосом, постановкой и самой песней, и я безмерно радовался, что это произошло именно в Баку. Никогда не забуду, как она завершила номер, плавно пропевая «I love you Bakuuuu». Ее вокал равносилен целому музыкальному коллективу, и обе песни заметно выделяются современным звучанием, мотивами, драйвом, загадочностью и потенциалом запомниться вне «Евровидения», а также, что очень и очень важно — звучать на радио, выбиться из пространства конкурсной песни «Евровидения» и стать хитом для масс, в хорошем смысле этого слова.

— Что вы можете сказать о других фаворитах этого года?

— Финляндия в этом году наделала много шуму — в прямом и переносном смысле. В песне действительно много шума и шоу, музыки правда маловато, но это никак не помешало, а может и помогло Кяярия, так зовут финна, стать мега-популярными персонажами в социальных сетях, у них огромное количество просмотров на Youtube. Нельзя не отметить, что и зал громогласно поддерживал Финляндию. Во время голосования и особенно под конец, когда главная интрига должна была вот-вот раскрыться, зал бурно скандировал «ча-ча-ча» — основной текст незатейливой песни финнов. Финляндия не только выиграла первый полуфинал, в котором участвовала вместе со Швецией, но выиграла и телеголосование в финале. Однако, этого не хватило для общей победы, и Лорин, получив высокую оценку от жюри, а также второе место в телеголосовании, все-таки обошла финнов.

— Остались ли вы довольны в этом году мнением жюри?

— В этом году я очень доволен жюри. Какие бы финны не были популярные и прикольные, на конкурсе песни должна выиграть именно песня, а песенка «Ча-Ча-Ча», которая, мне кстати тоже нравится, получила хайп и почетное второе место. Кстати, песня Лорин «Тату» сегодня лидирует в просмотрах на Youtube и стремительно набирает обороты в мировом отделении «Spotify». Только за первые сутки после финала, то есть 14 мая композиция набрала 2,1 млн. прослушиваний. Это лучший показатель среди песен «Евровидения» -2023. Очень важно, что песня-победитель этого года стала хитом, в отличии от прошлогоднего победителя.

— Давайте поговорим о наших братьях — близнецах, и о том, почему же все-таки им так не повезло, хотя заявка была достаточно интересная…

— Я убежден, что наша заявка имела намного больший потенциал, чем то, что произошло в результате. Во-первых, наше участие в целом в этом году было впервые после дебюта полным национальным проектом, что наша публика, и в частности фаны, ждали годами. В национальном отборе участвовали местные композиторы и авторы. В результате отобранные братья Турал и Туран сами написали песню Tell me more. Примечательно, что они — выходцы из Загатала, что я считаю само по себе открытие талантов на региональном уровне. Несмотря на конечный результат, песня полюбилась в среде фанов евросонга, и была подхвачена такими сегментами, которые не помню, чтобы Азербайджан еще привлекал, например ценителей «Битлз», в основном англичан, шотландцев, бельгийцев, голландцев, оценивших в нашей песне ностальгию по классической гитарной музыке. Я бы еще добавил, что стиль и музыка братьев напоминали зрителям, что все это происходит в Ливерпуле, и это очень выгодно отличало нас от всех других участников этого года.

— В чем же была наша проблема?

— Наша основная проблема была в том, что мы попали в очень сложный полуфинал с такими конкретными фаворитами, как Швеция, Финляндия, Израиль, Норвегия, Чехия, также Швейцария, Сербия и даже Хорватия, которые набрали значительную популярность до полуфинала. Не повезло нам и с порядковым номером — зажатые между двумя фаворитами конкурса, мы пострадали от фактора отвлечения, ведь зрители всегда бурно обсуждают или усиленно обдумывают фаворитный номер, часто забывая, или даже пропуская, следующий. Очень примечательно, что армяне так раздули свою заявку в этом году — грозились удивить результатом, и, буквально за несколько дней до полуфиналов, в Youtube количество просмотров официального видео Армении перевалило 6 миллионов, что опередило даже Лорин. Но, тот факт, что в телеголосовании они получили всего 53 балла уже говорит о многом, например о том, что они любят пересматривать свои видео по несколько раз, накручивая тем самым «миллионные» просмотры. Кстати количество просмотров теперь, после финала у Армении «буксует» на отметке 6.5 миллионов…