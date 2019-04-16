Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Figaro.

Отмечается, что выделенные средства планируется потратить на «необходимые мероприятия» для восстановления собора.

В настоящий момент известно, что в результате тушения пожара пострадал один пожарный. Следователи допросили строителей, которые занимались реставрацией парижского собора Нотр-Дам-де-Пари. Прокуратура считает, что возгорание произошло на строительных лесах, расположенных у крыши собора. Ведется расследование по делу о неумышленном причинении ущерба в результате пожара.