Фестиваль «ЖАРА»-2020: От Баку до Монако с остановкой в Сочи и Дюссельдорфе

В следующем году крупнейший музыкальный фестиваль не только Азербайджана, но и всего Закавказья – «ЖАРА» отметит свой первый юбилей. В честь пятилетия организаторы, в числе которых – известный певец, народный артист Азербайджана EMIN, обещают еще больший размах и зрелищность.

Один из обещанных сюрпризов уже обрел официальное подтверждение: «ЖАРА» — 2020 будет идти целых 5 дней, с 29 июля по 2 августа.

Кроме этого, объявлена концепция программы фестиваля.

Как сообщает #, в первый день состоится гала-концерт с участием звезд российской, зарубежной и азербайджанской эстрады. Во второй день на сцене будут выступать звезды «нулевых».

31 июля прозвучат хиты 90-х, 1 августа в рамках фестиваля будет представлена программа International day. Завершится «ЖАРА» — 2020, как и в этом году грандиозным концертом артистов поколения Z.

«Будет еще жарче, чем в этом году — обещаем!», — такое заявление уже украшает официальные страницы фестиваля в соцсетях.

Напомним, что в этом году фестиваль прошел с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Азербайджана — Sea Breeze Resort.

Участниками фестиваля стали свыше 250 артистов. Традиционно, каждый день фестиваля начинался с церемонии на красной дорожке, во время которой звезды блистали в своих нарядах и общались с представителями СМИ.

«Это будет наш первый юбилей, и мы постараемся сделать все в лучшем исполнении», — заявил EMIN корреспонденту #, напомнив, что в этом году была также проделана большая работа и запущены новые проекты в рамках фестиваля, в частности, ЖАРА CAMP.

По слухам, список гостей фестиваля «ЖАРА»- 2020 превзойдет все возможные ожидания. По неподтвержденной пока что информации, в рамках фестиваля пройдет концерт супер звезды турецкой эстрады Таркана.

Ожидается приезд и ряда других звезд мировой величины.

И самое главное. В следующем году фестиваль «ЖАРА» планирует расширить свою географию и отправится в Сочи (14 марта), Монако (7 — 8 мая) и Дюссельдорф (31 мая).