Народный артист Азербайджана EMIN заявил о том, что Международный фестиваль «ЖАРА» наконец-то возвращается в Баку!

Как передает #, эту новость артист сообщил со сцены Дворца Гейдара Алиева, во время своего заключительного сольного концерта этого года.

Напомним, что самый крупный во всем Южном Кавказе музыкальный фестиваль ЖАРА был создан Эмином Агаларовым в 2016 году в Sea Breeze Resort. Всего на побережье Каспия прошло 4 фестиваля. Пандемия и затем 44-дневная освободительная война вынужденно поставили фестиваль на паузу.

Новость о возвращении фестиваля в Баку была встречена зрителями бурными аплодисментами.