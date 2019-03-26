Фавориты «Евровидения» 2019: какое место Азербайджану пророчат букмекеры?

До главного музыкального события Европы остается ровно 50 дней. Тель-Авив во всю готовится к встрече участников песенного конкурса «Евровидение», а букмекеры неустанно принимают ставки на победителя.

Как сообщает #, согласно последним данным ведущих букмекерских контор, представленных в таблице на сайте eurovisionworld.com, лидером «песенной» гонки является певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. За ним – Сергей Лазарев (Россия), а далее шансы на победу делят представители Швейцарии и Швеции. До недавнего времени однозначным фаворитом был Лазарев, однако, сам певец признался, что не обращает внимание на прогнозы и с прошлого выступления на «Евровидении» сделал для себя важный вывод.

Три года назад букмекеры прочили Лазареву безоговорочную победу:

«Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: «Ты победитель, это точно на сто процентов», и я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно. И я был прав», — сказал певец в интервью для Youtube-канала «Евровидения».

Лазарев исполнит на конкурсе песню под названием Scream («Крик»), одним из авторов которой является греческий композитор Димитрис Контопулос.

Между прочим, песня этого композитора принесла Азербайджану и Фариду Мамедову на «Евровидении» — 2013 второе место.

В этом году, Азербайджан, увы, пока что лишь на 16 месте по итогам букмекерских данных.

Напомним, страну в этом году представит 27-летний певец и композитор Чингиз Мустафаев с песней «Truth». Автором песни является болгаро-австрийский музыкант Борислав Миланов.

В настоящее время Чингиз готовит свой сценический номер, который впервые телезрители увидят 16 мая, во время трансляции второго полуфинала конкурса.

Из каждого полуфинала в финал выйдут лишь по 10 стран.

Что касается исполнителя, у которого, по мнению букмекерских контор есть наибольшие шансы стать триумфатором песенного конкурса в Тель-Авиве, то это Дункан Лоуренс из Нидерландов , который попытается покорить конкурс романтической балладой под названием «Аrcade». Ему 24 года, и он – участник пятого сезона вокального проекта «Голос» в Голландии.

Насколько оправдаются прогнозы, станет известно лишь в мае, однако, как показывают наблюдения предыдущих лет, букмекеры ошибаются редко.

Многочисленные фанаты из разных стран уверены, что основная борьба в этом году в Тель-Авиве развернется между Нидерландами и Россией. Лазарев, который идет по пути Димы Билана, покорившего «Евровидение» лишь со второй попытки, имеет очень большие шансы на победу, так как и песня, и сам певец, пользуется огромной популярностью у фанатов евросонга.

Поговаривают, что номер российского участника на конкурсе также будет грандиозным.