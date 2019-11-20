Fashion старт: какие сюрпризы будут по случаю юбилея AFW?

Главное событие сезона в сфере моды — Azerbaijan Fashion Week (AFW) стартует 22 ноября в Музее каменной летописи. Показы традиционно пройдут три дня, сообщили «Зеркало» в пресс-службе AFW.

В этом году официальная неделя моды в Азербайджане празднует свой юбилей – впервые показы прошли 10 лет назад.

В мае 2015 года в Азербайджане состоялся первый сезон Azerbaijan Fashion Week, положивший собой начало проведения Недель моды в стране. Этот масштабный проект во многом стал первопричиной появления fashion-рынка как такового в стране, ведь те немногие модные дизайнеры, которые существовали на тот момент, разрозненно вели свою деятельность, прилагая немалые усилия по собственному продвижению.

В этом году, как и в предыдущие годы, Баку объединит самых ярких и интересных дизайнеров fashion-мира.

«Azerbaijan Fashion Week стала именно той площадкой, которая объединила старания всех тех, кто трудится в сфере моды, став платформой, соединившей дизайнеров, байеров, местной и иностранной прессы, а также всех модников и модниц столицы. За десять сезонов своего существования Azerbaijan Fashion Week сохранила за собой статус самого главного модного события Азербайджана», — подчеркивают организаторы.

Показы не обойдутся без участия звезд. Среди участников 10-го сезона — Elmira Batyrova, Art by Sofia, Nadi Nur и Suhrob Habib Mens из Узбекистана, Alex Chzhen, Botaya, Tarbiya, Nomad Homme + и A-Sain Kids из Казахстана, Faiza Antri Bouzar (Алжир), Fatima Zahra Idrissi и Hind Morad (Марокко), Mak Mari и Kashen из Грузии, Ayza и Nikita Okishev из России.

В этот раз отдельное внимание будет уделено детским брендам, чьи показы будут демонстрироваться во второй день проведения AFW, 23 ноября.

По традиции, отдельный блок в каждом из дней проведения Azerbaijan Fashion Week будет посвящен азербайджанским дизайнерам.

Организаторы с радостью отмечают то, что число местных дизайнеров растет из года в год.

В рамках 10-го сезона AFW свои весенне-летние коллекции сезона 2020 года представят Noora, Gunel Behbudova, Ulker Hasanova, Shan Atelier, GM Fashion, Giedi, RM Couture, Velour и главное открытие прошлого сезона – Scandar.

Вместе с основной программой показов пройдет ставший традиционным Showroom Аzerbaijan Fashion Week, который даст возможность владельцам бутиков, байерам, прессе и просто гостям Недели напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, открыть для себя новые имена, присмотреть что-то новое в гардероб, минуя долгую цепочку посредников и сэкономив время на поиск. Именно эти составляющиеся являются главными целями проведения Showroom Аzerbaijan Fashion Week.