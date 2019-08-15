Facebook обновила настройки приватности для создателей сообществ в соцсети

Компания Facebook обновила настройки приватности для создателей групп и сообществ в одноименной социальной сети. Об этом сообщается в заявлении руководства компании, опубликованном на ее официальной информационной странице.

Так, согласно распространенным данным, до нынешнего момента создателям групп в Facebook был доступен выбор из трех вариантов — общедоступная, закрытая и секретная. По мнению авторов, это вызывало путаницу, так как не всем были понятны различия между последними двумя типами сообществ.

В связи с этим в руководстве социальной сети решили, по сути, сократить число их разновидностей до двух — общедоступной (public) и частной (private). При создании групп второго типа пользователям будет предложено выбрать из двух подвидов — видимой (visible) и спрятанной (hidden). Они будут различаться тем, что группы первого типа будут доступны для поиска всеми пользователями сети, а сообщества второго типа будут видеть только их участники или те, кого пригласят в них сами создатели. При этом ни в первом, ни во втором случае пользователи, не состоящие в таких группах, не смогут видеть ни список участников, ни их публикации.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов, включающих соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.(ТАСС)

| 2019-08-15T10:21:02+00:00 15 августа 2019, 11:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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