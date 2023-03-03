В Москве в ходе бытового конфликта был убит старший научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Андрей Ботиков, который занимался разработкой вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как сообщили в Следственном комитете, 2 марта 47-летний ученый пригласил к себе 29-летнего мужчину, который в ходе ссоры задушил хозяина квартиры ремнем и скрылся. Преступник был задержан, в ходе допроса он признал вину, ему предъявлено обвинение.

Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Следствие попросит суд арестовать обвиняемого.

По данным телеграм-канала «112», задержанный Алексей З. отсидел 10 лет за похищение человека, а после освобождения начал оказывать интим-услуги. На встречу с Ботиковым он пришел с девушкой, которая ждала снаружи. Поводом для ссоры с ученым стало то, что он якобы не заплатил за услугу. После того как «гость» задушил ученого, его Боткова ножом, затем из квартиры вынесли ценные вещи.

Аналогичную информацию приводит Mash. По его данным, задержанного зовут Алексей Змановский, а его 18-летнюю подругу — Ольга Дубойская.

Ботиков — соавтор патента на вакцину от COVID-19 «Спутник V». Вирусолог был в числе ученых, которые получили от президента Владимира Путина награду за создание препарата. В 2021 году ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. (moscowtimes.ru)