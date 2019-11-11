Евгений Магда: «Крым уходит с повестки дня украинской власти»

Интервью «Зеркало» с украинским политологом Евгением Магдой

— Начнем с того, что в конце минувшей недели Вы совершили одноднедневный визит в Баку. Какие остались впечатления от этого краткого визита, сильно ли увиденное отличалось от ожидаемого?

— Откровенно говоря, трудно за один день рабочей поездки в полной мере ощутить всю атмосферу Баку. Если совсем кратко и пропорционально времени, проведенному в Баку – мне понравилось. Признаюсь, что это было мое первое посещение Кавказа, и увиденное в столице Азербайджана подталкивает к планированию новых поездок, поле для диалога с азербайджанскими коллегами мне понятно.

— Наши страны имеют схожие проблемы. Россия аннексировала украинский Крым, а Армения оккупировала Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов Азербайджана. Вот уже более четверти века урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского вроде бы занимается Минская группа ОБСЕ. Говорит ли этот опыт о том, что нет смысла Азербайджану и Украине надеяться на помощь ведущих мировых держав в вопросе восстановления своей территориальной целостности?

— Думаю, нам не стоит надеяться на помощь сильных мира сего. Государствам, ставшим жертвой агрессии, нужно усиливать свои позиции, искать точки соприкосновения интересов, опираться на собственные силы. Пока не раскрыт потенциал ГУАМ, есть перспективы для развития транзитного потенциала Украины, немало возможностей для развития экономических взаимовыгодных отношений. Думаю, и Азербайджану, и Украине нужно понимать: мы живем в конкурентном мире, где на поблажки рассчитывать не стоит.

— Скажите откровенно, не складывается ли у Вас ощущение, что новое руководство Украины смирилось с потерей Крыма и не имеет четкого плана по его возвращению?

— К сожалению, Крым уходит с повестки дня украинской власти. Это серьезная ошибка. И дело не только в отсутствии плана действий по реинтеграции потерянных территорий, но и в том, что команда Зеленского в последние месяцы движется по написанному в Кремле алгоритму в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. А он, поверьте, предполагает в той или иной форме «размен» на отказ Украины от Крыма. Но подобный шаг будет означать политическую смерть для украинского политика, независимо от нынешнего рейтинга.

— Большая часть жителей сепаратистских «Донецкой» и «Луганской народных республик» (ДНР и ЛНР) проголосовали бы за присоединение к России. Об этом говорят результаты опроса, проведенного украинским изданием «Зеркало недели» и Украинским институтом будущего. Стоит ли официальному Киеву бороться за территории, населенные людьми с такими взглядами или же, рассуждая прагматично, нужно возвести стену между остальной частью страны и данными Донбассом, сконцентрировавшись на экономическом развитии Украины?

— Я убежден, что стена, которая может отделить Украину от ОРДЛО, способна только спровоцировать процессы дезинтеграции в других регионах нашей страны. Для меня это абсолютно очевидный факт. Поэтому необходимо разрабатывать стратегию реинтеграции временно потерянных территорий, понятную не только представителям политического класса, экспертам, но и максимальному количеству граждан Украины. Что важно – по обе стороны линии разграничения. Процесс реинтеграции будет непростым, это очевидно, но делать ставку на геополитическую ампутацию не стоит.

— Каким Вам видится ближайшее будущее Украины, как с точки зрения ее внешнеполитического курса и развития, так и с точки зрения внутриполитической ситуации в стране?

— Внешнеполитический курс Украины определен в Конституции, мы стремимся стать членами НАТО и ЕС, и это направление остается неизменным. Уверен, этот вектор будет определять и внешнеполитические действия, и основы внутренней политики Украины. И какими бы не были вызовы окружающего мира, Украина будет достойно на них отвечать. Мы доказали способность выстоять в противостоянии с агрессором, и будем бороться за победу.