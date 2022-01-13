Интервью # с украинским политологом Евгением Магда:

— Экс-президент Украины Петр Порошенко объявил о своем возвращении в страну 17 января. Суд в Киеве, тем временем, разрешил его задержать для доставки в суд для избрания ему меры пресечения. Как Вы думаете, будет ли задержан и лишен свободы Петр Порошенко?

— Полагаю, что вероятность ареста Петра Порошенко достаточно высока. Напомню, что ему инкриминируют измену Родине и способствование деятельности террористических организаций, обвиняя в организации закупки угля на оккупированных Россией территориях. Обвинение в измене Родине – не случайно, ведь многие граждане Украины, особенно старшего возраста, живут в парадигме советско-немецкой войны, воспринимая ситуацию в черно-белом свете. 6 января Печерский суд Киева арестовал имущество и активы Порошенко, наступление на него власти вполне очевидно. Интересно, что за последние два года, уже во время президентства Владимира Зеленского, Украина закупила в России угля на несколько миллиардов долларов, но в этом случае никому обвинения не выдвигают.

— Насколько обоснованы выдвигаемые против него обвинения?

— Есть один интересный факт: подозрение Петру Порошенко отказалась подписывать под благовидным предлогом генеральный прокурор Ирина Венедиктова, это сделал ее заместитель. Как по мне, в случае с экс-президентом, действующим парламентарием, юридические основания подозрений должны быть безупречными, но уже несколько недель и в Украине, и в мире говорят об избирательном правосудии. Мы возвращаемся во времена Виктора Януковича, и это крайне тревожная тенденция.

— Кто является или может стать главным бенефициаром кампании, направленной против Порошенко?

— Ответ на этот вопрос очевиден любому, кто интересуется украинской политикой. Президент Владимир Зеленский неоднократно давал понять, что хочет видеть Порошенко за решеткой, и нынешние обвинения – далеко не первые в адрес пятого президента. На этот раз его пытаются привязать к Виктору Медведчуку – одному из лидеров пророссийской партии «ОПЗЖ», даже размеры залогов для них в 1 миллиард гривен суд установил одинаковые. Зеленского и его команду заметно раздражает, что Порошенко не только не ушел из украинской политики после поражения на президентских выборах в 2019 году, но и существенно нарастил свою популярность, укрепил свои позиции. Согласно данным социологического опроса, проведенного в конце 2021 года Фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова, Порошенко и Зеленский имеют одинаковые шансы на победу во втором туре выборов главы государства.

Но будет неправильным умолчать еще об одном бенефициаре преследования Порошенко. Это – Россия, стремящаяся доказать, что Украина – несостоявшееся государство. Для Кремля преследование бывшего украинского президента – отличный подарок, я не исключаю, что арест Порошенко является условием проведения личной встречи Путина и Зеленского, которой настойчиво добивается президент Украины.

— Украинские СМИ и политики озвучивали конкретные обвинения в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака. Обвинения были громкими, вплоть до государственной измены и работы на Россию. Почему до сих пор Ермак не снят с занимаемой должности, не говоря уже о его аресте?

— «Кто же его посадит, он же памятник». На ум сразу приходит цитата из старой советской комедии. На самом деле, обвинений в адрес Андрея Ермака достаточно для того, чтобы отстранить его от обязанностей главы президентского офиса. Но не тут-то было, наоборот: у человека неподготовленного, который зайдет на сайт Офиса Президента Украины, может возникнуть ощущение, что Украиной руководит Андрей Ермак, а не Владимир Зеленский. Напомню, что шеф президентской канцелярии в начале каденции Зеленского был его советником, а потом выиграл аппаратную борьбу за право монопольно влиять на президента у Андрея Богдана. Поэтому складывается парадоксальная для демократической страны ситуация: Украиной фактически руководит человек, за которого никто и никогда не голосовал, не делегировал ему это право.

— Насколько, на Ваш взгляд, велико число пророссийских персонажей в нынешнем руководстве Украины?

— Их достаточно много. Одного случая с уже бывшим заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, у которого обнаружился российский паспорт, достаточно для понимания, что имя им – легион. Напомню, что Гогилашвили был назначен заместителем всемогущего Арсена Авакова, по признанию его советника Зоряна Шкиряка, «президент попросил». Поэтому господин Гогилашвили не проходил проверку, а его российское гражданство обнаружилось во многом случайно. Пока подобные случаи будут происходить, всерьез Украине не стоит думать о перспективе вступления в НАТО и ЕС.

— Есть ли риск того, что Россия посредством своих ставленников в украинском политическом пространстве, а таких немало, начиная от ОПЗЖ и заканчивая отдельными маргинальными персонажами, попробует дестабилизировать ситуацию внутри страны?

— Думаю, что этот риск очень высок. Гибридная война – это не только боевые действия, а неожиданные удары во всех сферах. Организовывая преследование Порошенко, Зеленский ослабляет собственные позиции, вместо консолидации для защиты от российской угрозы, он создает предпосылки для мощного кризиса. К сожалению, шестому президенту так и не удалось стать государственником даже после половины своей каденции, горько это осознавать.

— Есть ли риск, не сейчас, но в ближайшие годы, смены вектора развития Украины с прозападного на пророссийский?

— Ваш вопрос нужно разложить на несколько компонентов. Первый – легального пути прихода пророссийских сил к власти в Украине после оккупации Россией Крыма и войны на Донбассе я не вижу, электоральная картина слишком сильно изменилась. Второй – я не исключаю новых реверансов Зеленского перед Россией. Третий – миллионы украинцев не хотят быть колонией России, и будут защищать независимость страны, независимо от позиции политического руководства. Простите за тавтологию.