Ситуация в Украине остается крайне критической. Война продолжается, гуманитарная ситуация остается достаточно тяжелой в городах, которые находятся под оккупацией. Несмотря на определенные договоренности, тем не менее, гуманитарные коридоры тоже не особо работают.

Комментируя # сложившуюся ситуацию украинский политолог Евгений Магда сказал, что по итогам двух недель можно делать определенные выводы и главный вывод – это то, что миф о легендарной и непобедимой армии разбит и уничтожен.

«Об этом свидетельствуют тысячи убитых, пленных и сотни военной техники, подбитые самолеты и вертолеты. Украина сумела наладить свою оборону, хотя нам сейчас необходимо закрыть воздушное пространство. Требование закрытого неба будут звучать снова и снова», — сказал он.

По словам эксперта, в Украине не понимают, почему самый мощный в мире оборонный альянс не способен защитить украинских детей, уже десятки их погибли под российскими бомбардировками, не говоря уже о сотнях мирных жителей.

Аналитик также добавил, что Россия не смогла добиться военного успеха и захватить какой-нибудь город-миллионник.

«Города Киев, Харьков, Днепр, Одесса не взяты. То есть, нет площадки для того, чтобы они могли объявить марионеточного лидера Украины и сделать вид, что они с ним о чем-то договариваются. Обратим внимание на заявление отдельных российских политиков, они сведена к пропаганде и говорят только глупости. Бомбят они детские дома, роддомы, а потом обвиняют украинскую сторону. Эти чиновники будут сидеть в Гааге», — добавил он.

По словам Магды, сейчас Россия старается втянуть Беларусь в войну на территории Украины.

«С территории Беларуси запускаются ракеты, вылетают самолеты, российская армия вошла оттуда, но это ответственность лично господина Лукашенко. Однако пока белорусские войска не пересекли украинскую границу, что оставляет теоретические шансы на то, что эти две страны рано или поздно смогут договориться между собой, но если будет ввод войск, то картина может измениться», — добавил он.

Политолог также добавил, что Россия играет в опасную игру с ядерными технологиями, на сегодня захвачена Чернобольская и Запорожская АЭС.

«Запорожская АЭС является самой большой в Европе. Россия вбрасывает в информационное поле сведения о том, что якобы Украина готовила ядерную бомбу, и будет теперь шантажировать весь мир возможной аварией на АЭС», — полагает аналитик.

Говоря об итогах переговоров в Анталье, эксперт сказал, что переговоры глав МИД в Турции не принесли самого главного результата — прекращения огня.

«Мы понимаем, что Россия продолжит бомбить мирные украинские города снова и снова. Это означает, что будут новые смерти и Россия фактически будет продолжать совершать военные преступления. Переговоры в Беларуси российских и украинских представителей вряд ли могут привести к успеху, потому что с российской стороны сидят люди, которые ничего не решают. Украина ведет войну за независимость», — подчеркнул он.

Аналитик добавил, что Украина ценит помощь Азербайджана за то, что АЗС этой страны заправляют украинские скорые бесплатно, это никогда не забудется.

«Мы будем помнить страны и народы, которые в эти минуты оказались рядом с нами», — резюмировал он.