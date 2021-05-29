Интервью # с украинским политологом Евгением Магдой

— Как Вы оцениваете итоги переговоров президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко, которые длились более пяти часов, но по итогам которых не было сделано заявлений для прессы?

— Думаю, их довольно легко прокомментировать. Путин настаивал на сближении с Беларусью, максимально возможном, Лукашенко пояснял, почему это невыгодно или даже невозможно на сегодня. Они ведь встречаются с высокой интенсивностью, попытки создания Союзного государства продолжаются не первый год, но после инцидента с самолетом Ryanair и захвата Романа Протасевича и Софьи Сапеги развитие событий, безусловно, ускорится. И не в пользу Беларуси, поскольку действия ЕС серьезно сократили пространство Лукашенко для маневра. Напомню, что многие страны не признают Лукашенко легитимным президентом.

— Возможно ли «поглощение» Беларуси со стороны России и если да, то в какой форме?

— Полагаю, что Путин ориентируется на сентябрь 2021 года, когда пройдут выборы в Государственную Думу РФ. Ему нужна «маленькая геополитическая победа», и в этой ситуации будет достаточно даже предварительного согласия Лукашенко. Еще актуальнее экономический аншлюс, поскольку значительная часть стратегических предприятий Беларуси находятся в государственной собственности, им могут оперативно подобрать российских покупателей. Чтобы и овцы были сыты, и волки целы. Напомню, что в сентябре пройдут учения «Запад-2021», которые традиционно вызывают обеспокоенность Украины, Польши, стран Балтии.

— Может ли такое развитие событий служить сигналом для государств, входящих в ТС и ЕАЭС?

— Понимаю ваш вопрос, но сказать, что случай с Беларусью будет катализатором для всего Таможенного или Евразийского союза не рискну. Скорее, станет уроком того, что игнорирование мнения сограждан имеет крайне негативные последствия даже для политика с президентским стажем более 25 лет. Напомню, что и оппоненты Лукашенко в президентской кампании лояльны России.

— Сближение России с Беларусью угрожает национальной безопасности Украины. Подобное мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Не могли бы Вы рассказать, в чем конкретно состоит эта угроза?

— Согласен с министром иностранных дел Украины. Факторов несколько –1000- километровая граница Украины с Беларусью, наличие экономических связей в части стратегических товаров (нефтепродукты, товары двойного назначения), возможность размещения российских войск в Беларуси. Сегодня там два довольно небольших объекта, но оставшаяся со времен Союза инфраструктура позволяет оперативно развернуть военные базы. Это все не считая агрессивных риторических выпадов Лукашенко в адрес нашей страны. В своем публичном выступлении он заявил, что миллионы украинцев стоят у западных границ в поисках куска хлеба, а олигархи вагонами вывозят чернозем. Честно говоря, не припомню, когда политик столь активно транслировал оголтелые месседжи российской пропаганды. Кстати, с августа 2020 года на белорусском телевидении тон задают россияне.

— Есть ли у коллективного Запада реальные возможности и готовность воспрепятствовать тем планам, что представляют угрозу Украине и обговариваются в Москве и Минске?

— Реакция Европейского Союза на инцидент с самолетом Ryanair и захват Романа Протасевича и Софьи Сапеги была просчитана Россией. Думаю, Кремль «продал» Лукашенко возможность захватить своего публичного оппонента, заодно окончательно дискредитировав его в глазах Запада. Агрессивная риторика Лукашенко словно показывает, что он не намерен идти на компромиссы. Есть ощущение, что Кремль держит его на коротком поводке и намерен показать свою способность окончательно превратить Беларусь в свой западный форпост.